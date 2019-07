Stop met zoeken, wij hebben de dubbelganger van Posh gevonden

If you wannabe my daughter, you gotta look like me. Wij hebben de opvolger van Posh spice gevonden hoor, en dat is niemand minder dan haar eigen dochter. De twee zijn namelijk echt als twee druppels water.

Victoria Beckham, die in haar tijd bij de Spice Girls Posh werd genoemd, deelde op een instagram een kiekje van haar dochter Harper Seven en de twee lijken ongeloofelijk veel op elkaar. Op de foto is te zien hoe de achtjarige Harper poseert naast een sticker van Posh uit haar Spice Girls tijd. De zangeres grapt dan ook: “When you bump into mommy spice”.

Dubbelganger

Hoeveel de twee op elkaar lijken ontgaat ook de volgers van Victoria niet. “Ze lijkt zoveel op haar moeder” zegt een van de volgers van de Britse ster. Een ander voegt toe “Dubbelganger”.

bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: Hollandse Hoogte