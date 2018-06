Stop de persen: er komt een derde deel van Legally Blonde

Althans, zo luiden de geruchten. Reese Witherspoon zou zeventien jaar na de eerste film, de draad weer oppakken en in de rol van Elle Woods kruipen. En dat belooft veel goeds.

De derde film gaat er naar verluidt dan eindelijk komen. Sterker nog: volgens Deadline zijn de contractsonderhandelingen met de actrice zo goed als rond. Na Legally Blonde en Legally Blonde 2: Red, White & Blonde komt er nu een derde film van de filmreeks die eerder al miljoenen opleverde.

Scriptschrijvers

Wanneer de opnames precies zullen beginnen en hoelang het gaat duren voordat we ‘m in de bioscoop kunnen bewonderen, is voorlopig nog een groot mysterie. Wel zou filmstudio MGM dezelfde scriptschrijvers als voor het eerste deel hebben gevraagd, en dat kan eigenlijk maar een ding betekenen: nummer drie wordt net zo leuk als de eerste twee!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron NU.nl | Beeld: Legally Blonde