Stop right now: Victoria Beckham wil niet dat haar gezin aanwezig is bij Spice Girl shows

Victoria Beckham sprak ooit de magische woorden ‘I’ll always be a Spice Girl’ maar toch lijkt Posh steeds verder van huis te raken. Niet alleen sprak ze een ferme nee tegen de reünie van de Spice Girls, ook zou ze haar familie verbieden aanwezig te zijn bij een van de reünie-concerten.

Fans hopen nog altijd op een voltallige reünie en daarom laaien er continu roddels op die beweren dat Victoria stiekem toch zal optreden bij een van de reünie-concerten. Maar uit Huize Victoria Beckham klinken heel andere woorden. Zij blijft ontkennen dat ze zich gaat herenigen met Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Chisholm en Melanie Brown. En ze gaat een stapje verder: volgens een bron wil ze niet dat haar familie aanwezig is bij een van de geplande concerten.

Don’t Spice Up Your Life

The Sun verklaart: ‘Geri zou Victoria hebben uitgenodigd voor een van de concerten. Op kosten van Geri zou Victoria en haar gezin, inclusief Victoria’s ouders bij een van de shows mogen komen kijken. Die uitnodiging heeft Victoria afgeslagen. Ze wil niet dat een van haar familieleden wordt gezien, laat staan wordt gefotografeerd bij een van de concerten.’

‘Victoria wil niet dat haar naam op wat voor manier dan ook nog wordt gelinked aan de Spice Girls. Ze houdt van alle meiden, maar ze is met haar leven doorgegaan. Ze wil zich focussen op haar huidige leven. Nu wil ze haar agenda zo plannen dat ze niet eens in het land is tijdens de reünie.’

Halloween

Al sinds de aankondiging van de Spice Girls-reünie zijn er spanningen. Zo ging Mel B vorig jaar met Halloween verkleed als Victoria, gedecoreerd met iets dat moest lijken op een zwaard met daarop de tekst: ‘No, I am NOT going on tour.’

Bron: Grazia UK, beeld: Getty Images