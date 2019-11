Honderden mensen stoppen met vlees eten door Arjen Lubach

Een mooie prestatie van de makers met Zondag met Lubach. De aflevering van afgelopen zondag, waarin Arjen uitgebreid de nare slachtpraktijken in Nederland besprak, heeft veel mensen over de streep getrokken om (tijdelijk) te stoppen met vlees eten. Proveg Nederland laat weten dat er honderden nieuwe inschrijvingen binnen zijn gekomen voor de VeggieChallenge.

Het aantal deelnemers van de challenge is met maar liefst 342 procent toenemen na Arjens uitzending van afgelopen zondag. Directeur Veerle Vrindts van ProVeg Nederland denkt vooral veel twijfelaars over de streep te hebben getrokken. ‘Precies voor de twijfelaars hebben wij een aantal jaar geleden de VeggieChallenge in het leven geroepen, als een leuke manier om dierloos eten gewoon eens een paar weken uit te proberen,’ zegt ze.

30 dagen zonder vlees

Deelnemers aan de VeggieChallenge beloven in ieder geval dertig dagen geen vlees te eten. ‘Je krijgt boodschappentips, simpele recepten en je kunt je vragen stellen aan andere deelnemers of aan een diëtist, zonder dat je gelijk hoeft te beslissen om de rest van je leven vegetariër te blijven. We zien trouwens wel dat een groot deel van de deelnemers ook na afloop minder of geen vlees blijft eten, of zelfs veganist wordt,’ aldus Vrindst.

Normaal gesproken doen in een maand zo’n 2000 mensen mee aan de VeggieChallenge. ProVeg verwacht daar deze maand dik overheen te gaan.

Zondag met Lubach

De aflevering van zondag deed heel wat stof opwaaien. In het item bespreekt Lubach het slachten van dieren in Nederland. Volgens de wet is het doorsnijden van kelen van kippen en het verstikken van varkens met CO2 een humane manier van slachten. Lubach liet schokkende beelden van deze praktijken zien en zette vraagtekens bij de wet die dit als humaan bestempelt. Ook besprak hij het tekort aan keuringsartsen waar de waakhond NVWA mee kampt, onder meer door bedreigingen van slachters.

Mensen die het terug willen kijken kunnen dat vanwege de beelden alleen ’s avonds laat of ’s nachts doen omdat Kijkwijzer het ongeschikt vindt voor kinderen onder de 16 jaar.

