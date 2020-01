Het nieuwe seizoen van Temptation Island is nog niet eens begonnen of het gonst al van de geruchten. Omdat er dit jaar ook weer niet vier, maar vijf stellen hun intrede maken, is de grote vraag: gaat er weer een koppel vroegtijdig stoppen met Temptation?

Ook nu is er namelijk weer een vijfde koppel, zo beweert de pagina Team Tempa. Wie van de stellen precies vroegtijdig het programma verlaat, is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat Chris en Angela nog zijn ingevlogen om een duo te vervangen.

Koppel stoppen Temptation

Tijdens de laatste editie van Temptation Island VIPS was dit ook al het geval. Channah en Quentin verlieten de show halverwege, omdat de krullenbol zwanger bleek te zijn. Een grote shock, niet alleen voor het publiek thuis, maar ook voor Yolanthe. De presentatrice weet tijdens deze onthulling niet goed hoe ze moet reageren, maar weet wel dat het eiland geen plek is voor een zwangere vrouw.

Reden

Of er nu weer een zelfde soort geval is, is nog maar de vraag. Volgers gokken dat Lavie en Karima eerder afscheid hebben genomen van het programma, maar de reden is hiervoor puur dat er een baby gespot is op hun Instagramaccount. Dat biedt geen enkele zekerheid natuurlijk.

Onzeker

De terugkeer van het programma was een tijdje onzeker, maar programmadirecteur Peter van der Vorst leek toch vrij duidelijk. ‘Een succesvol programma als Temptation Island gooi je niet weg als dat niet nodig is’, zei hij. Een woordvoerder van RTL voegde daar later nog aan toe: ‘We zijn ervan overtuigd dat je dit soort programma’s kunt blijven maken. Mensen moeten zich alleen volledig veilig voelen. Voor, tijdens én na de opnames.’



