Storm be gone: vanaf volgende week al een beetje lente

Elk weekend een storm begint wel een beetje onze neus uit te komen. Gelukkig roert maart ook nu weer zijn staart en kunnen we vanaf volgende week al een beetje gaan genieten van de lente.

En ja, dat betekent echt zon op je gezicht en lekker op het terras genieten van deze stralen. In de eerste helft van maart dan hè. De tweede helft zullen we het nog maar niet over hebben.

Lente volgende week

Meteoroloog Yannick Damen van Weeronline legt uit: ‘Maart belooft namelijk warm en droog te worden. De wind zit vaak in de zuidhoek en dat betekent dat warme lucht uit Zuid-Europa ons regelmatig weet te bereiken. Op meerdere dagen kan het 20 graden of warmer worden en de zon zal regelmatig te zien zijn.’

Tweede helft

Helaas is het de tweede helft van maart weer voorbij met de pret. Damen vervolgt: ‘Er zijn ook regenachtige dagen. En als de wind een keer uit het noordwesten komt, zijn maartse buien met hagel en zelfs natte sneeuw mogelijk.’ Gelukkig is er wel goed nieuws: volgens hem zijn de kille dagen duidelijk in de minderheid.

Hogere temperaturen

Toch zal de temperatuur over het algemeen iets hoger liggen dan normaal: het wordt wel drie graden warmer. Daarnaast valt er ook nog eens 20 tot 30 mm minder neerslag, waar dat gebruikelijk rond de 68 mm ligt. Een schril contrast met maar 2019, aldus de meteoroloog. ‘Toen was het veel natter dan normaal en viel gemiddeld over Nederland 105 mm.’

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash