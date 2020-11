Een strakkere kaaklijn à la Eva Mendes? Daar tekenen we voor. Die krijg je echter niet zomaar, want de 47-jarige actrice trekt alles uit de kast voor een mooie huid. Haar tip en de trend uit beautyland, is zonder pardon naalden in je nek laten prikken.

Ja, dat lees je goed. De beautybehandeling ziet er scary en pijnlijk uit, maar is volgens de brunette heel effectief.

Naalden in je nek

Bij het horen van naalden krijg je misschien direct de rillingen of moet je denken aan accupunctuur. Toch is het heel iets anders. Want de trend van het moment voor een strakkere kaaklijn, is de zogenoemde mono-thread behandeling. Oftewel, een ‘draadjeslift’ met daarvoor bestemde monodraden, waarmee je huid zonder operatie, botox of andere rare fratsen een stuk strakker kan worden.

Verjongend effect

“De monodraadjes activeren de collageensynthese, wat geleidelijk aan zorgt voor een dikkere, strakkere huid rond de nek en dat geeft een verjongend effect. Je ziet de resultaten meteen”, verklaart de schoonheidsspecialiste van Eva Mendes over de beautybehandeling voor een strakkere nek. Belangrijk is wel om te weten dat het een preventieve methode is, en dus niet werkt als je huid wat is gaan hangen.

Pijnlijke behandeling

Een hoge pijngrens is wel vereist, want volgens het liefje van Ryan Gosling is deze behandeling niet erg aangenaam. Ze noemt het zelfs ‘een marteling’. Nu komt dat niet uit de lucht vallen, want het ziet er ook niet érg ontspannend uit. Maar ja, het eeuwenoude gezegde luidt niet voor niets ‘wie mooi wil zijn moet pijn lijden’, he?

Bron: HLN. Beeld: Getty Images