‘Stranger Things’ seizoen 4 ‘beste ooit’ volgens acteurs

Nu je ondertussen Netflix wel uitgespeeld hebt, kijken we langzaam beetje bij beetje weer uit naar het vervolg op onze favoriete series. Zo is het verhaal voor Joe in You inmiddels geschreven, maar ook seizoen 4 van Stranger Things wordt het ‘beste ooit’ volgens de acteurs.

Tenminste, als we Natalia Dyer, oftewel Nancy Wheeler, moeten geloven dan. Zij heeft heel wat hoge verwachtingen over de volgende trip naar the Upside Down.

Stranger things seizoen 4

In gesprek met The Hollywood Reporter verklaart Dyer dat de gedwongen productiestop als gevolg van de pandemie ook gunstig zou kunnen zijn voor het schrijfproces. Natalia denkt namelijk dat de schrijvers zo meer de tijd kunnen nemen om elke plottwist ook echt goed te kunnen uitdenken en ontwikkelen.

Genoeg tijd

Ze legt uit: ‘Normaal gesproken krijgen we de eerste paar scripts en dan moeten ze blijven schrijven vanwege het opnameschema. En het duurt even om een script te maken. Dus normaal gesproken is er een soort ‘writing as we’re going‘, maar het lijkt erop dat ze nu genoeg tijd hebben gehad.’ De actrice denkt dan ook dat het een soort zegen is geweest voor de schrijvers. ‘Omdat ze de tijd hadden om gewoon te gaan zitten, na te denken en te creëren.’ Ook bevestigt ze dat er waarschijnlijk weer negen afleveringen zullen zijn, net zoals in het tweede seizoen.

Hopper

Maar de grote vraag blijft natuurlijk, wat is er met Hopper gebeurd en wáár is hij nu? Daar kan David Harbour, de acteur die het personage vertolkt, kort over zijn. We kunnen namelijk een ‘big, huge reveal’ over het verleden van zijn personage verwachten. De echte diehard fans hebben deze hint misschien al gespot: de onthulling heeft namelijk alles te maken met de dozen die Eleven ontdekte op de zolder van Hopper. Deze waren gelabeld met ‘dad’, ‘Vietnam’ en ‘New York’. Spannend!

Bron: Unilad | Beeld: Still