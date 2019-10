Alles upside down: waarom seizoen 4 van Stranger Things compleet anders gaat worden

Met het open einde van het vorige seizoen, móest er nog wel een opvolger komen van Stranger Things. En die komt er, maar gaat wel even anders zijn dan we gewend zijn…

Let op: spoilers!

Want wie alle afleveringen heeft gezien, weet dat de familie Byers samen met Eleven uit het stadje Hawkins verhuisde. De grote vraag bleef natuurlijk: wat is er gebeurd met Hopper? Het is nooit in beeld geweest dat hij echt dood is én in het allerlaatste stukje is te zien hoe een American gevangen wordt gehouden. Maar is dat wel de politieagent?

Niet meer in Hawkins

Het nieuwe seizoen gaat in ieder geval alles upside down zetten. ‘We’re not in Hawkins anymore’, valt te lezen aan het einde van de teaser die Netflix gisteren deelde. Dat het stadje niet meer het decor is, is dus niet zo gek. Maar gaan we al onze favoriete karakters nog wel terugzien óf wordt gefocust op de Russische basis in de ruimte? Zoveel vragen.

Releasedatum

Stranger Things is een van de best scorende series op Netflix. Het derde seizoen ging drie maanden geleden in première en werd in een paar dagen tijd al tientallen miljoenen keren bekeken in de Verenigde Staten. Wanneer de vierde reeks online gaat, is nog niet bekend. Wij hopen snel.

