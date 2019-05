Strange things are happening: nieuwe trailer ‘Stranger Things’ showt bijzondere romance

Het aftellen kan nu écht beginnen. Vanaf 4 juli staat het nieuwe seizoen van Stranger Things op Netflix. Om ons nog even lekker te maken, deelt de streamingdienst een nieuwe trailer. En zien we liefde opbloeien tussen deze twee personages?

Het is zomer in Hawkins en dat betekent geen school en wel liggen aan het zwembad. In deze nieuwste trailer zien we dan ook geen duistere beelden van The Upside Down, maar vooral een normaal stadje dat geniet van het lekkere weer. Toch is er iets opvallends aan deze nieuwe video.

Mrs. Wheeler, wat doet u nu?

Want Mrs. Wheeler, de moeder van Mike, lijkt daar niet om alleen maar te relaxen, nee, zij heeft vooral oog voor de badmeester. En laat dat nu net Billy Hargrove zijn. Samen met de andere dames is ze behoorlijk onder de indruk van knappe verschijning. Om er nog een schepje bovenop te doen, geeft Billy haar ook nog een compliment. ‘I like the new suit Mrs. Wheeler’, horen we hem zeggen. Oh Mrs. Wheeler, wat doet u nu? Vanaf 4 juli staat het nieuwe seizoen op Netflix.

