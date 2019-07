Onze wereld staat ‘upside down’: is het verhaal van Stranger Things deels waargebeurd?

In Stranger Things gebeuren zúlke absurde dingen, dat kan toch haast niet waargebeurd zijn? Toch wel. Natuurlijk niet alles, maar het verhaal is wel deels gebaseerd op een echt project.

En wel het Montauk Project. Sterker nog, de serie zou ook eerst deze naam krijgen, maar uiteindelijk besloten de makers toch te gaan voor Stranger Things. Bekt ook net iets lekkerder als je het ons vraagt.

Experimenten

Maar toch zijn de overeenkomsten niet te missen. Want volgens een complottheorie zouden op deze plek soldaten experimenten hebben uitgevoerd op kinderen in – je raadt het vast al – de jaren 80. Klinkt bekend toch? Zelfs Gaten Matarazzo (Dustin) geeft toe dat dit inderdaad de inspiratiebron was voor de serie. ‘De serie is gebaseerd op een plek in Montauk, New York, genaamd Camp Hero.’ De acteur vervolgt: ‘Er waren geruchten over geheime spionnen van de regering die experimenten uitoefenden op mensen om de Koude Oorlog ter winnen. En op dat lab is de serie gebaseerd.’

Hersenspoelen

In dit project zouden kinderen ontvoerd worden en daarna gehersenspoeld worden voor psychologisch onderzoek en tijdreizen. En wat gebeurde er met Eleven? Juist. Volgens velen is het slechts een complottheorie dat dit project ook echt zo heeft plaatsgevonden, maar vast staat wel dat de CIA ook zo’n soort programma had genaamd MKUltra. Hierbij werden drugs getest waardoor mensen verzwakt raakte en ook konden worden gebrainwasht. Wat blijkt: deze naam komt ook terug in de serie. Want herinner je je nog Dr. Brenner? Hij heeft Eleven opgevoed en werkte hier voordat hij verder ging in Hawkins Lab. Interesting.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Still