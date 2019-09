Streamingdienst ‘Disney+’ nu al (gratis!) beschikbaar in Nederland

Bonus: gebruikers kunnen de dienst tot 12 november – de dag van de wereldwijde release – gratis uitproberen. Nederland is namelijk het eerste land ter wereld dat toegang krijgt tot Disney+.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Nederland een van de eerste landen zou zijn waar Disney+ zou worden uitgerold. De streamingdienst is vanaf nu te gebruiken in webbrowsers en je kunt een app downloaden via iPhone en Android-toestellen. Ook is er een app beschikbaar op spelcomputers, zoals de PlayStation 4.

Inschrijven voor de gratis proefperiode kan hier via de officiële website. Let op: je proefabonnement wordt na 12 november automatisch omgezet in een betaald abonnement. Je moet zelf van tevoren je abonnement opzeggen als je niet wil betalen. De prijzen vanaf 12 november zijn € 6,99 per maand of € 69,99 voor een jaarabonnement.

Van klassiekers tot populaire nieuwkomers

Abonnees krijgen voor dat bedrag de beschikking over reclamevrije films, series en andere programma’s van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. De dienst biedt abonnees niet alleen toegang tot de uitgebreide filmbibliotheek van Disney en dertig seizoenen van The Simpsons, maar het zal ook de plek zijn waar de nieuwste films van Disney te streamen zijn, zoals Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, The Lion King, Maleficent 2, Frozen 2 en Star Wars: The Rise of Skywalker.

Bron: ANP | Beeld: ANP