Nog meer bingen! Deze streamingdienst komt binnenkort naar Nederland

Met die stormachtige taferelen buiten zijn we niet meer van de bank af te slaan. We bingen wat af met onze favoriete series op Netflix en Videoland. Goed nieuws! Ons lijstje met must see series kan binnenkort worden aangevuld met nieuwe pareltjes, want er komt binnenkort nóg een streamingdienst bij.

We hebben het over de Amerikaanse streamingdienst Hulu, een onderdeel van Disney. Wanneer Hulu zijn intrede zal maken in Nederland is nog niet precies bekend, maar we mogen rekenen op 2021. Nog heel even wachten dus.

Hulu

Voordat Hulu zich internationaal uitbreidt, richt het bedrijf zich op de wereldwijde start van Disney+, dat al bijna 30 miljoen (!) betalende abonnees heeft. Disney heeft op het moment alle aandelen van Hulu in handen, nadat Comcast uit de dienst stapte. Hulu beschikt over een assortiment van voornamelijk Amerikaanse televisiezenders en een paar zelfgemaakte producties, waaronder de Marvel-reeks Runaways en The Handmaid’s Tale. Die laatste kunnen we gelukkig intussen ook al bewonderen op Videoland.

Nederland

Disney-CEO Bob Iger houdt nog even geheim welke landen als eerste zullen starten. Toch is de kans groot dat Nederland relatief snel aan de beurt is. Wij hadden namelijk ook als eerste toegang tot Disney+ hadden, omdat de mediareus ons land als testomgeving gebruikte. Is dat even geluk! Voor nu doen we het nog eventjes met onze huidige streamingdiensten, zoals Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Videoland, HBO Go en Apple TV+.

