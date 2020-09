Eind februari van dit jaar schreven we enthousiast over de komst van streamingdienst Amazon Prime Video naar Nederland. Echter was dat enthousiasme van korte duur. Helaas bleek je alleen via Amazon.nl een abonnement af te kunnen sluiten met een creditcard. Ook was de omslachtige manier via de Duitse website van Amazon ook niet bepaald ideaal. Gelukkig komt daar nu verandering in: Amazon Prime Video werkt vanaf nu met iDeal.

En dat betekent voor zowel serie- als filmgekkies goed nieuws. Geen gehannes meer met een creditcard. Vanaf nu kun je gewoon gewijs met iDeal betalen. En heb je snel en makkelijk toegang tot Amazon Originals, die alleen via Prime Video te zien zijn. Hierbij mag je denken aan de spannende Homecoming-serie, waarin Julia Roberts een hoofdrol speelt. En je mag ook denken aan Original-films zoals Brittany runs a marathon, met Jillian Bell in de hoofdrol. Of gewoon classics als Jaws, Notting Hill en Mr. & Mrs. Smith.

Wat kost dat?

Opvallend is ook de prijs van Amazon Prime Video. Je kon sowieso al een gratis proefperiode van dertig dagen starten en na die dertig dagen (let wel: met automatische verlenging) kost het abonnement je 2,99 euro per maand! Dat is goedkoper dan Netflix (10,99 euro per maand), Disney+ (6,99 per maand) en Apple TV+ (4,99 per maand). Ook opvallend: de prijs van Prime Video begon in februari op 5,99 euro. Een prijsdaling én betalen via iDeal om klanten te trekken? Príma. Count us in.

Amazon Prime Video

De streamingdienst is voor supermiljardair Jeff Bezos een handige troef om meer consumenten naar Amazon, de webwinkel die de concurrentie moet aangaan met Bol.com, te trekken.

En dat het voor Jeff Bezos menens is om Europa te veroveren blijkt wel uit het trucje dat hij in Duitsland flikte. Daar kocht de Amerikaanse internetreus de uitzendrechten voor de voetbalwedstrijden van de UEFA Champions League. Duitsers die nu de wedstrijden willen zien, zullen een abonnement moeten afsluiten voor Amazon Prime. De enige uitzondering is als een Duitse club de finale haalt. Dan zal de eindstrijd worden uitgezonden door de Duitse publieke omroep. Naar verwachting heeft het Amazon tientallen miljoenen gekost om de rechten in handen te krijgen.