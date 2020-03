De streamingdiensten vliegen ons om de oren en door al dat – vaak goede – aanbod zie je de bomen het bos niet meer. Om die reden leek het ons handig om een lijstje met de beste streamingdiensten in Nederland te maken. Welke streamingdiensten in Nederland zijn de moeite waard en wat kost dat?

Streamingdiensten in Nederland

Netflix

Zeggen wij streamingdienst, zeg jij Netflix. De Koning der Streamingdiensten. Geroemd om haar true crime Originals als Making a Murderer, maar ook classics als Friends en Gilmore Girls zijn beschikbaar.

Prijs: € 10,99 per maand

USP: Netflix Originals als Sex Education, Riverdale, When They See Us, The Stranger

Videoland

Videoland heeft heus goede series zoals The Handmaid’s Tale en Mocromaffia, maar voor ons blijft deze streamingdienst toch onze toegangspoort naar onze guilty pleasures.

Prijs: € 8,99 per maand

USP: Temptation Island, Love Island UK, Expeditie Robinson Onbekenden

Amazon Prime

Vrij nieuw in Nederland, maar een geduchte concurrent voor alle andere streamingdiensten. Ook Amazon Prime biedt Originals aan en bovendien veel oude films.

Prijs: € 5,99 per maand

USP: de serie Homecoming met Julia Roberts, Original-films zoals Brittany runs a marathon. Of gewoon classics als Jaws, Notting Hill en Mr. & Mrs. Smith.

Disney+

Need we say more? Disney!

Prijs: € 6,99 per maand

USP: Aladdin, Jungle Book, the Lion King, Home Alone

Apple TV

Er is eigenlijk maar één reden waarom wij een abonnement op Apple TV overwegen: The Morning Show, de steengoede serie met Reese Witherspoon en Jennifer Aniston. Maar er is – natuurlijk – meer: ook The Elephant Queen en Servant krijgen goede kritieken.

Prijs: € 4,99 per maand

USP: met name acteurs als Jennifer Aniston, Ben Affleck en Jason Momoa heeft Apple TV aan zich weten te binden. Fan van Oprah? Ook dan zit je hier goed.

NPO start plus

NPOstart kennen we natuurlijk als de tool om actuele programma’s van de NPO terug te kijken. Maar voor slechts een kleine drie euro per maand kun je hier ook je favoriete series vooruit kijken en hoef je je bovendien geen zorgen te maken dat de afleveringen na een week verdwijnen.

Prijs: € 2,95 per maand

USP: vooruitkijken, en exlcusieve documentaires als Untouchable over Harvey Weinstein.

NLziet

NLZIET is een interessant alternatief voor NPO Start Plus. Voor 7,95 euro per maand krijg je beschikking over programma’s van RTL, Talpa en de NPO.

Prijs: € 7,95 per maand

USP: Man bijt hond, Mr. Frank Visser doet uitspraak

CineMember

Bij uitstek dé streamingdienst voor liefhebbers van cult en arthouse films. En het aanbod is groots, want je kunt hier meer dan 700 films streamen.

Prijs: € 9,99 per maand

USP: The King’s Speech, Monk

Pathé Thuis

Irriteer jij je ook zo aan de smak- en kraakgeluiden van anderen in de bioscoopzaal? Dan is Pathé Thuis een goede optie. Hier krijg je het beste uit de bioscoop als eerste thuis en heel handig: je betaalt per film en zit dus nergens aan vast.

Prijs: je huurt films voor 48 uur vanaf € 4,99

USP: de nieuwste films zoals Joker en Maleficent 2

Horrify

De naam doet het al vermoeden: hier kun je terecht voor de klassiekers onder de horror-films. De nieuwste horrorfilms zul je niet vinden, maar honderden oudere titels wel.

Prijs: € 6,95

USP: horror als niche

Nog niet, maar binnenkort wel

Quibi

Wat is Quibi, u vraagt? Goede vraag. Quibi is een nieuwe streamingdienst, speciaal gericht op smartphones en staat voor ‘quick bite’. Quibi wil ‘behapbare content’ aanbieden, die je zowel verticaal als horizontaal kunt bekijken met je telefoon. De dienst gaat high-end series aanbieden met grote namen, maar dan wel opgedeeld in afleveringen van maximaal 10 minuten. Zo wil Quibi de strijd aan gaan met Instagram en TikTok en niet zozeer met Netflix.

Prijs: ntb

USP: onder andere Survive met Sophie Turner