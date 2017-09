Streetlab’s Jasper: ‘Ik lieg al vijf maanden tegen m’n beste vrienden’

Stiekem overnachten in een tuincentrum, zonder talent meedoen aan een training van FC Schalke 04 of een Duits nummer opnemen om internationaal door te breken: geen experiment is de mannen van Streetlab te gek. Maar nu ze continu op straat herkend worden, is het tijd voor iets anders. Daarom komen Tim Senders, Stijn van Vliet, Jasper Demollin en Daan Boom met een nieuw tv-programma.

Vanaf vanavond kunnen we op NPO 3 genieten van het nieuwe kindje van Streetlab: Niet Te Geloven. Hierin vertellen Tim, Stijn, Jasper en Daan de meest ongeloofwaardige verhalen alsof ze echt gebeurd zijn. Maar is dat zo? Dat is per aflevering de grote vraag. Een jury van wisselende BN’ers mag oordelen. VIVA sprak met Jasper en Tim over het programma.

In Niet Te Geloven strijden jullie in teams van twee tegen elkaar. Hoe is dat?

Tim: ‘Heel raar. Waar we de afgelopen jaren altijd als vriendengroep een programma maakten, zijn we nu ineens gesplitst. Daan en Stijn zijn een team en Jasper en ik moeten het met elkaar doen. We werken de hele periode al gescheiden van elkaar. We zitten weliswaar bij elkaar op kantoor, maar alles wordt in vage omschrijvingen gebracht. Iedereen wordt er een beetje achterdochtig van.’

Jasper: ‘Dat we tegen elkaar spelen, maakt het niet makkelijk. We kunnen al vijf maanden lang niet aan elkaar vertellen wat we aan het doen zijn.’

Lijkt me lastig, als je elkaar zoveel ziet.

Jasper: ‘Ja, dat is heel moeilijk. Ik rijd iedere ochtend met Daan en Stijn van Utrecht naar Amsterdam. Zó vaak wil ik tijdens een gesprek bijna iets vertellen over de vorige dag wat zij niet mogen weten. Normaal delen we alles met z’n vieren, maar dat kan ineens niet meer. Dat is zo raar. Ik ben al vijf maanden aan het liegen tegen m’n beste vrienden.’

Tim: ‘Maar je weet dat je het doet voor de spanning van het programma. De grootste verrassing is als we eindelijk in de studio van elkaar horen wat we gedaan hebben. Dat moment is het wel waard, als je de verbazing op elkaars gezichten ziet.’

Jullie vormen met z’n tweeën een team. Hoe is dat?

Tim: ‘Jasper was in eerste instantie niet blij dat hij bij mij in het team zat.’

Jasper: ‘Ik hou heel veel van Tim, maar hij is in mijn ogen niet de beste leugenaar. In de show moet je altijd beweren dat je de waarheid spreekt, ook als dat niet zo is. Als Tim moet liegen wordt hij meteen zenuwachtig en gaat het mis. Dus ik dacht: het gaat nooit lukken om een verhaal te verkopen als de waarheid. Maar hij heeft het toch goed gedaan.’

Op welke manier vullen jullie elkaar aan?

Tim, lachend: ‘Van mij komen meestal de geniale ideeën, en Jasper heeft natuurlijk zijn fantastische uiterlijk.’

Jasper: ‘Ik denk dat ik het meeste doorzettingsvermogen heb. Ik ben een pusher en wil ervoor gaan, hoe ver een idee ook gaat. Tim twijfelt sneller. Ik denk dat we samen goed in balans zijn.’

Jasper, jij wordt in het programma voorgesteld als ‘mooiboy’ en ‘tieneridool’. Hoe staat het ervoor met je vrouwelijke fans?

Jasper, plotseling een tikkeltje verlegen: ‘Poeh, geen idee. Ik krijg wel regelmatig berichtjes op social media van meisjes.’

Leuk?

Jasper: ‘Tja, het hoort er denk ik een beetje bij als je dingen doet op tv en internet.’

Tim: ‘Ik krijg gelukkig veel likes van m’n vriendin.’

Niet Te Geloven is iets heel anders dan wat we van jullie gewend zijn. Komen de sociale experimenten op straat niet meer terug?

Jasper: ‘Sinds we genomineerd zijn voor de Televizier Ring (in 2015, red.), worden we vaak herkend op straat. Daarom werd het steeds moeilijker om ons oude format te blijven herhalen. Als je op voorhand al herkend wordt, kun je moeilijk een eerlijk experiment uitvoeren.’

Tim: ‘Ik denk dat de kunst is om te blijven vernieuwen. Je wilt niet alleen maar herhalen wat je kan. Al zullen sommige mensen daar niet blij mee zijn, omdat ze het oude leuk vinden. Maar ach, uiteindelijk gaat het nog steeds om dezelfde vier jongens. De Streetlab-achtige manier van werken zal blijven.’

Vanavond is de eerste uitzending. Vinden jullie het spannend, omdat het format zo anders is?

Tim: ‘Ja ik vind het heel spannend. Nog meer dan bij ons andere programma Hotel Romantiek. Dat is niet helemaal ons eigen programma, daar zijn we meer als presentatoren aan verbonden. Niet Te Geloven is daarentegen ons eigen Streetlab-kindje. Dit is wat we het allerliefst maken. Streetlab komt vanuit ons hart, daar zitten we samen heel lang aan te zwoegen. Het gaat niet gemakkelijk, maar als het helemaal af is is het extra plezierig als het helemaal is zoals je het had bedoeld.’

Niet Te Geloven zie je vanaf 6 september elke woensdag om 21.20 uur op NPO 3.

