Deze Netflix Original-docu krijgt overal 5 sterren

Na de instante hit die Netflix’ Making a Murderer bleek te zijn, lijkt het hek van de combinatie misdaad/onrechtvaardigheid van de dam. Want na het schokkende verhaal over Steven Avery blijft Netflix met meer documentaires komen over misdaden waarbij de waarheid (nog) niet aan het licht is gekomen. Nu slaat Netflix opnieuw de spijker op z’n kop met de documentaire Strong Island, de Original productie die alom wordt geprezen.

Strong Island

Strong Island vertelt het verhaal over de moord op William Ford, een Afro-Amerikaanse wiskundeleraar die op 24-jarige leeftijd wordt doodgeschoten door de blanke Mark Reilly. De moord vond plaats in 1992, en hoewel William ongewapend was, wordt Reilly nooit veroordeeld. William wordt zelfs de hoofdverdachte van zijn eigen moord. Toch focust Strong Island zich niet op het berechten van de dader, maar juist op de tragedie van de familie. Zij krijgen namelijk te maken met racisme, ongelijkheid en machtsmisbruik.

The Guardian, The New Yorker, Variety en zelfs het kritische Rotten Tomatoes hebben de documentaire met 5 van de vijf sterren beoordeeld. Bekijk de trailer hieronder. Nieuwsgierig geworden naar de hele documentaire? Hij is vanaf nu te zien op Netflix.

Beeld: Netflix Strong Island