Stronger than yesterday: Britney Spears heeft kliniek verlaten

Goed nieuws voor Britney Spears, haar familie, vrienden en fans. De zangeres is uitgecheckt bij de kliniek waar ze de afgelopen weken zat vanwege haar mentale gesteldheid. De ‘princess of pop’ is weer thuis bij haar dierbaren en is er volgens E! News goed aan toe.

De afgelopen dagen gingen de wildste verhalen rond over Britney. Zo zou ze tegen haar wil in ‘opgesloten’ zijn in de kliniek en zou haar zieke vader de kwade genius hierachter zijn. Spears reageerde zelf op alle geruchten via een filmpje op Instagram, waarin ze duidelijk maakte hoe de vork werkelijk in de steel zit. Namelijk dat haar familie een zeer zware periode doormaakt en dat ze het daar erg moeilijk mee heeft gehad.

Britney kondigde afgelopen januari aan haar shows in Las Vegas tot nader order stop te zetten vanwege de slechte gezondheid van vader Jamie, met wie ze een innige band heeft. Alle stress rondom de toestand van haar vader deed de zangeres besluiten hulp te zoeken buiten haar familie en vrienden.

Met een nieuwe post op Instagram toont Britney trots haar strakke lichaam. ‘Who knew stress would be a great 5 pound weight loss. Yay for me,’ luidt het bijschrift. In de video doet ze waar ze goed in is: haar classic Britney moves. Wauw!