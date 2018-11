StukTV’s Thomas: ‘effe rustiger aan doen was een grapje’

Nog maar vijf dagen geleden kocht mediabedrijf Talpa Network het 1,6 miljoen volgers tellende Youtube kanaal StukTV. Goed nieuws natuurlijk voor de jongens, die zes jaar geleden begonnen met video’s delen. Vandaag postte Thomas van der Vlught een foto op Instagram waarin hij laat weten het rustiger aan te doen.

Op zijn Instagram plaatste hij vandaag een foto waarop te zien is dat hij door een dokter onderzocht wordt. ‘Ik heb dit een tijdje voor mij moeten houden’, schrijft hij bij de foto, ‘maar ik moet nu op advies van mijn artsen het rustiger aan doen. Ik heb al best wel tijd last van mijn borst. Vandaag is er uit onderzoek gebleken dat het slechter gaat dan verwacht. De komende periode dus even geen optredens en opnames. Ik hoop binnenkort met beter nieuws te komen. Jullie hoeven je geen zorgen te maken.’

Geintje

Inmiddels is die foto van zijn pagina verwijderd en heeft hij een nieuwe geplaatst waarin hij zich verexcuseert voor de grap en meldt dat alles goed met hem gaat. De gedeletete foto was voor opnames. ‘Het gaat top met mij. Nogmaals excuses voor deze flauwe grap’, schrijft hij bij de nieuwe foto. We hopen dat hij er zelf in ieder geval hard om kan lachen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram