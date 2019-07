Suits is terug: deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Het lekkere weer komt eraan, alleen moeten we nog héél even wachten. Maar met deze week onder meer een nieuw seizoen van de hitserie Suits, Jackie Chan en James Bond in één film en het adembenemende vervolg op een van de meest geliefde sciencefictionfilms uit de 80s, hoef je je zeker niet te vervelen!

Series

Suits: Seizoen 7

Vanaf deze week kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen van de populaire advocatenserie Suits. Een beetje bitterzoet is het wel: dit is namelijk het laatste hoofdstuk van de hitserie waarin Meghan Markle haar opwachting zal maken als Rachel. Zij trouwde vorig jaar met prins Harry! Volgende week gaat in Amerika het negende (en laatste) seizoen van Suits in première!

Family Reunion: Seizoen 1

In deze nieuwe comedyserie volgen we de lotgevallen van ex-footballspeler Moz. Hij verruilt samen met zijn gezin de drukte van Seattle voor het dorpje in Georgia waar hij is opgegroeid. Meer vrolijk stemmende titels vind je in ons overzicht van de zonnigste feelgoodfilms op Netflix.

Extreme Engagement: Seizoen 1

Tim en PJ staan op het punt om met elkaar te gaan trouwen. Voordat ze elkaar echter het ja-woord geven, reizen ze in deze docuserie naar alle uithoeken van de wereld af op zoek naar bijzondere huwelijksceremoniën. En daarin had een bezoek aan de meest nerdy bruiloften aller tijden niet misstaan!

Bonusfamiljen: Seizoen 3

Lisa en Erik staan op het punt samen een gezin een te startten. Maar daarbij hebben de dertigers wel rekening te houden met hun ex-partners en de kinderen uit hun vorige relatie. Dat blijkt in de praktijk niet mee te vallen! In thuisland Zweden was deze tragikomische dramaserie een regelrechte hit.

You Me Her: Seizoen 4

Meer ingewikkelde relatieproblemen in de Amerikaanse comedyserie You Me Her. Hierin probeert een getrouwd koppel hun seksleven nieuw leven in te blazen door een escort in te huren. Maar dat avontuurtje krijgt een bijzondere wending als het echtpaar gevoelens begint te ontwikkelen voor hun nieuwe bedpartner.

Films

Blade Runner 2049

In dit vervolg op de baanbrekende sciencefictionklassieker uit 1982 maakt Ryan Gosling jacht op rebellerende robots. Hierbij stuit hij op een duister complot dat hem doet twijfelen aan zijn missie. De oogstrelende speciale effecten werden bekroond een Oscar.

Alles voor Elkaar

Vier hartsvriendinnen besluiten aan de vooravond van hun dertigste verjaardag hun tienerdromen alsnog waar te maken. De hoofdrollen in deze komedie van eigen bodem zijn voor Maryam Hassouni, Sarah Chronis en Esmée van Kampen. Bekijk ook onze lijst van de tien beste Nederlandse films op Netflix!

Point Blank

Wanneer de echtgenote van ziekenhuismedewerker Paul wordt ontvoerd door corrupte agenten, moet hij de krachten bundelen met een onberekenbare crimineel. Maar de moordenaar en de levensredder blijken een verrassend effectief duo te vormen tegen de onderwereld van New York!

The Foreigner

Een timide restauranthouder zint op wraak nadat zijn dochter is omgekomen bij een bomaanslag. Hij hoopt dat een hooggeplaatste politicus (gespeeld door Pierce Brosnan) hem kan helpen in zijn zoektocht naar de daders. Aardige actiethriller die vooral de moeite waard is dankzij actieveteranen Jackie Chan en Pierce Brosnan in de hoofdrollen.

Kidnapping Stella

In deze Duitse thriller wordt een vrouw ontvoerd door nietsontziende criminelen. Maar het kidnapslachtoffer blijkt al snel minder weerloos dan de ontvoerders hadden gedacht…

