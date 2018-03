Summer musthave: een roze cabrio om op het water in rond te dobberen

Niet bepaald het budget om deze zomer in een cabrio naar het strand van Noordwijk, Zandvoort of Bloemendaal te scheuren? No worries. Dit is namelijk veel leuker. In plaats van de welbekende opblaasbare flamingo’s en unicorns, is er nu namelijk ook een cabrio als luchtbed. En nog leuker: je kunt er samen met je geliefde of bestie op ronddobberen.

Iets zegt ons dan ook dat de gigantische roze cabrio binnenkort als warme broodjes over de toonbank gaat. En dat snappen we helemaal. De zomergadget van FUNBOY is namelijk niet alleen heel erg fancy, je hebt ‘m ook nog eens binnen een mum van tijd opgeblazen. Want als er iets is waar we een hekel aan hebben, is het wel het opblazen van zo’n ding. Want het gevolg is dat we daarna eerst een halfuur aan de beademing moeten, voordat we er überhaupt gebruik van kunnen maken.

Snacks

Dat gaat je hier niet gebeuren. Want het enige wat je voor het luchtbed nodig hebt is een föhn, en dan is-ie volgens de beschrijving binnen circa twee minuten klaar voor gebruik. Een kind kan de was doen, toch? Al vragen we ons wel af waar je dit ding in je echte auto laat? Al kun je natuurlijk ook gewoon altijd kijken of er een winkeltje in de buurt zit die ‘m even voor je op wil blazen. Enfin, vergeet overigens niet je favoriete drankje en snacks mee het water op te nemen, want ook deze kun je namelijk gewoon kwijt in je flamingoroze cabrio.

Goed doel

Tot nu toe alleen maar voordelen dus. Maar, helaas is er wel één klein dingetje: het luchtbed voor twee heeft namelijk een aardig pittig prijskaartje. Met 128 dollar is de gadget dan ook niet goedkoop te noemen, en dan komen er ook nog eens hoge verzendkosten bij kijken. Al is-ie natuurlijk altijd nog stukken voordeliger dan een echte. Daarbij zorgt FUNBOY ervoor dat bij elke verkochte cabrio, er een persoon ter wereld één jaar lang schoon drinkwater heeft. En da’s toch wel wat waard. Kopen die handel dus!

Bron: Flair BE