Lang, lang geleden. Toen de triple s sneakers van Balenciaga nog gewoon als bootjes in de haven lagen, waren er de Yeezy-sneakers van Kanye West die je moest hebben. Maar dat was toen. Nu is Kanye West druk met zijn Sunday Service, de sociale gathering waarbij ze in monogekleurde kleding op gospel beats de Heer toezingen. Of zit ook hier een commercieel plan achter? Afgelopen week heeft mister West namelijk ‘sunday service’ als trademark geregistreerd.

En hebben we het over de Kardashian-Westjes, dan weten we allemaal wat dat betekent: na registratie van een handelsmerk volgt een cosmetica-, kleding- of schoenenlijn. In het geval van Kanye vermoeden we het tweede en het derde: bij zijn registratie heeft hij namelijk ‘shirts, jurken, schoenen, petten, jassen, trainingspakken, shawls, sokken en tops’ aangevinkt.

Eerder showde Kanye al trainingspakken – uiteraard in herkenbare aardetinten – met opdrukken als ‘Trust God’ en ‘Holy Spirit.’ Wij vermoeden dat deze nieuwe merchandise bol zal staan van de religieuze spreuken. Wat de Heer daarvan vindt…

Sunday Service

In korte tijd is de Sunday Service uitgegroeid tot een van de grootste evenementen in hip Hollywood. Iedere zondag laten Kim, Kourtney, Khloe en vaak ook Kylie en Kendall hun feed weer volstromen met clips van de muzikale bijeenkomst (immers: zonder Instagram geen verlichting, dûh).

De Sunday Service is al bezocht door Katy Perry, Orlando Bloom, Sia, DMX en Tyler the Creator.