Sun’s out, bums out: wordt dít de trend voor het aankomende festivalseizoen?

Nu de lente zich na lange tijd eindelijk weer laat zien, mag onze wintergarderobe officieel opgeruimd worden. En met de zomer in het vooruitzicht, is het hoog tijd om jurkjes, rokjes en uiteraard shorts in te slaan. Al lijken sommige shortjes steeds minder stof te bevatten…

Hoe gek we ook op shorts zijn, het is nog altijd geen onderbroek. Al denken ze daar bij modelabel Pretty Little Thing totaal anders over. Daar wordt ‘sun’s out, bums out’ wel heel erg letterlijk genomen. Het nieuwste pronkstuk uit hun collectie is namelijk de denim string. Ja, je leest het goed: een string van spijkerstof. Niet per se heel comfortabel en draagbaar, zo vindt ook een stel Twitteraars.

Fashion before comfort

‘Begrijp me niet verkeerd, ik houd echt van Pretty Little Thing. Maar wat is dit in hemelsnaam?’ en ‘Ik heb geen idee wat het ontwerpteam dacht’ is dan ook slechts een greep uit de reacties op het opvallende exemplaar. De denim string zou volgens het modelabel zelf hét item voor het festivalseizoen worden. Typisch gevalletje fashion before comfort, want wij kunnen ons zo voorstellen dat je na een paar uur toch wel heel erg last krijgt van schurende dijen, een zere punani en ga zo maar door…

I mean I do love Pretty Little Thing, but WHAT THE HELL ARE THEY 😩😩😩😩 pic.twitter.com/HrpSx5booQ — . (@fashi0nkiller_) 3 april 2018

