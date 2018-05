Walking on sunshine: Vans lanceert kleurrijke sunsetschoenen

Was één van jouw goede voornemens voor 2018 om meer zonsondergangen te bekijken? Snappen wij best, want er is niets zo mooi als de zon zien smelten en de lucht zien veranderen van blauw naar een oranje, rode en paarse gloed. Maar het najagen van een zonsondergang is knap lastig en dus biedt Vans een tussentijdse oplossing: zij lanceren de Vans Sunset.

Peach Soda

Bij de nieuwste sneakers van Vans lijkt het alsof er een unicorn overheen heeft geplast: de kleuren verlopen zachtjes van roze naar blauw en van geel naar paars. De schoenen zijn het resultaat van een samenwerking met Charlotte Shibuya en Aya Kawasaki, twee Japanse ontwerpers. Zij combineren de klassieke witte Vans-zool met een romantische ombré-look. De naam van het ontwerp: Peach Soda (ook al zo leuk!).

De Peach Soda collectie van Vans komt in de verschillende modellen: de classic slip-on, de authentic silhouette en de ultrarange mesh. Via de Amerikaanse website zijn de schoenen al te koop, maar via de Nederlandse website nog niet.

Beeld: Vans

