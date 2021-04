Toch nog een beetje spektakel: maak je op voor de Superkoningsmaan

Deze Koningsdag moeten we het wéér doen zonder leuke feestjes, vrijmarkten en ander vorm van vermaak. Gelukkig is er toch nog wel een stip aan de horizon. Voor het eerst sinds 1909 (!) is namelijk dinsdag weer de Superkoningsmaan te zien.

Dat klinkt allemaal heel indrukwekkend – is het ook, don’t get me wrong – maar eigenlijk betekent het gewoon dat je een supermaan kunt zien, maar dan op Koningsdag. Mis je ‘m deze keer? Dan heb je pech, want de volgende keer zal het pas in 2127 weer het geval zijn.

Superkoningsmaan

Volgens Weeronline.nl lijkt de supermaan 5 procent groter dan een gemiddelde volle maan. Dit komt doordat het hemellichaam dichter bij de aarde staat. De afstand tussen de maan en ‘onze’ planeet verandert gedurende het jaar, doordat de maan geen cirkelvormige maar een elliptische baan (een soort uitgerekte cirkel) om de aarde heeft. Gemiddeld is de kloof tussen beide zo’n 384.000 kilometer, bij de supermaan ‘slechts’ 357.000.

Geen wolkje aan de lucht

Je kunt een supermaan dus normaal gezien vier opeenvolgende maanden spotten, maar op Koningsdag is dus wel vrij uniek. En we hebben geluk: er is waarschijnlijk geen wolkje aan de lucht. Hierdoor kun je dit verschijnsel éxtra goed zien. Toch zijn sluierwolken helemaal niet verkeerd. Wanneer deze namelijk een kring vormen om maan, krijg je een superkoningsmaanhalo. Kom maar door Beyoncé. Wanneer moet je buiten gaan zitten? Nou, om 21.40 komt de maan op in het zuidoosten. Stoeltje klaar en loeren maar.

Een superkoningsmaan op komst! 👑 Dat is echt heel zeldzaam: https://t.co/j1m2zWzVCu pic.twitter.com/VDfjDTLoOF — Weeronline (@weeronline) April 25, 2021

