Over de documentaire ‘Surviving R. Kelly’ is een heleboel te doen geweest. En als we zeggen ‘een heleboel’, dan bedoelen we ook een he-le-boel. Daarom was het wachten op dit nieuws: Netflix heeft aangekondigd dat de documentaire binnenkort beschikbaar is op de streamingsdienst.

De zesdelige documentaire verscheen aan het begin van dit jaar – ahum, precies in de week van de 52ste verjaardag van de rapper – en zorgden voor wereldwijde media-aandacht. Want hoewel geruchten over Kelly’s vermeende misbruik met minderjarige vrouwen al lange tijd rond dwarrelen, pas nu werd de omvang van zijn misbruik in beeld gebracht.

Niet alleen kwamen slachtoffers aan het woord, ook de ouders van Joycelyn Savage (21) en Azriel Clary (23) – de twee meiden die nog altijd bij R. Kelly inwonen en geen contact meer met hun ouders hebben – vertellen stapsgewijs hoe de rapper hun leven heeft gemanipuleerd. Na het uitzenden van de documentaire trokken talloze sterren hun handen van R. Kelly af. John Legend pleitte voor een levenslange straf en Lady Gaga verwijderde haar muziek met R. Kelly van Spotify en andere muziekdiensten.

Als weerwoord op de beschuldigingen in ‘Surviving R. Kelly’ schoof Robert Kelly aan bij Gayle King in ‘CBS This Morning’ en oh well, de rest is geschiedenis. Of moeten we je herinneren aan een van de meest legendarische televisiemomenten van dit jaar, waarbij R. Kelly furieus van zijn stoel schiet maar Gayle King ó zo rustig blijft zitten?

My god this photo of R. Kelly and Gayle King pic.twitter.com/vwlum58ZWq — Kevin Fallon (@kpfallon) March 6, 2019

Nou goed, díe documentaire is dus binnenkort te zien op Netflix. Vanaf 15 september staan alle zes de delen online!

