Sushi-cupcakes zijn nu een ding

Het begon ooit met een simpele sushirol, toen volgde de sushi-burrito en sindsdien is er eigenlijk geen houden meer aan. De sushi-cake, de sushiburger, allerlei vernieuwende vormen van de vis-rijst-zeewier-combinatie passeren de revue. Met vanaf vandaag nieuw in het rijtje: de sushi-cupcake.

Cupcake

‘Cupcakes are muffins that believed in miracles’ is een uitdrukking die je vast wel eens in je lokale cupcake bakery bent tegen gekomen. Want zeg nu zelf, cupcakes zien er gewoon áltijd schattig uit. Klein, zoet, kleurrijk en feestelijk, noem het maar op. Combineer dat met de alom populaire sushi en je krijgt een lust voor het oog die ook nog eens heerlijk smaakt. En vaak gezonder is dan een echte cupcake vol suikers en sprinkles…

Klein hapje

Jaburritos, een sushi-burrito-restaurant vlakbij de strip in Las Vegas, kwam onlangs op het sushi-cupcake-idee. Zij zochten een leuke manier om een klein sushi hapje te presenteren en voilà, de sushi-cupcake was geboren. Ideetje voor tijdens je eerstvolgende etentje?

SUSHI CUPCAKES. 🔥💦 📍 @jaburritos 👇🏼TAG YOUR SQUAD👇🏼 A post shared by jaburritos (@jaburritos) on Oct 10, 2017 at 4:42pm PDT