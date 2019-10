Deze sushi-kerstballen wil je nu regelrecht op je verlanglijstje zetten

Hey kerstmuts, zodra het ook maar iets kouder wordt, is dat voor jou het teken dat kerst echt al bijna kan beginnen. Michael Bublé op, geurkaars aan: voor jou kunnen de feestdagen niet snel genoeg komen. Deze sushi-kerstballen wil je dan ook regelrecht op je verlanglijstje zetten.

Want ja, een andere grote favoriet gedurende het hele jaar blijft natuurlijk sushi. Wat als je jouw twee liefdes nu eens kan combineren, waardoor jouw boom gedrenkt wordt in sojasaus? Oké, niet letterlijk natuurlijk.

Sushi kerstballen

Vondels verkoopt namelijk sushi-kerstballen waarmee je helemaal los kunt. Van Nigiri tot Maki: jouw favoriet zit er sowieso wel tussen. Je moet er wel even diep voor in de buidel tasten – één zo’n pareltje kost al €10,95 – maar dan heb je ook een echte eyecatcher in de boom hangen. Een deel is al uitverkocht, maar wij gokken dat ze nog wel terug in de collectie komen. Niet per ongeluk opeten hè!

Bron: Beautify | Beeld: Vondels