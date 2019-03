Heet je Suzanne? Dan mag je op Koningsdag gratis naar dít concert

Gratis naar een concert? Dat willen we allemaal wel. En dan hélémaal op Koningsdag. Helaas moeten we je teleurstellen als je niet Suzanne heet, want alleen mensen met deze naam mogen voor niks naar een optreden.

Als je beetje bekend bent met deze band, wist je natuurlijk al meteen dat we het over VOF de Kunst hadden. Gaat er nog geen belletje rinkelen? ‘Suzanne, Suzanne, Suzanne. Ik ben stapelgek op jou.’ Ja, die ja! Zij treden op tijdens het Koningsdagsfeest in De Wolfsberg in Groesbeek en iedereen die Suzanne heet, mag dus gratis naar binnen.

Suzanne

Wat moet je doen? Nou, je wel even van tevoren aanmelden op de website en natuurlijk even een geldig legitimatiebewijs meenemen op de dag zelf. Gewoon, om te controleren of je wel echt Suzanne heet. Natuurlijk zal niet alleen VOF de kunst jouw naamlied zingen, ook Tino Martin is gezellig van de partij. Dus heb je nog geen plannen met Koningsdag? Bij dezen.

