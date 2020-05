Of het nu koud, warm, lockdown of geen lockdown is. Een lekker ‘luchtige’ romantische wegkijkserie kunnen we altijd wel gebruiken. Daarom tippen we vandaag ‘Sweet Magnolias’ op Netflix.

Die serie, een Netflix Original, is gebaseerd op de gelijknamige populaire boekenreeks van schrijfster Sherryl Woods. En doet ons een beetje denken aan Virgin River, de serie die ons weer deed denken aan Gilmore Girls.

Romantiek op Netflix

Woods is ook de schrijfster van de geliefde en eveneens verfilmde Chesapeake Shores-boeken, waarvan inmiddels al vier seizoenen op Netflix staan en een vijfde reeks in de maak is. De verwachtingen zijn dus hoog gespannen. En zoals we al zeiden: grote kans dat liefhebbers van series als deze en bijvoorbeeld Virgin River, Gilmore Girls, When Calls The Heart (allemaal Netflix) en Mistresses (Videoland) zich ook hier weer heerlijk in zullen verliezen.

En dan stort je leven in elkaar…

In Sweet Magnolias draait het om de Amerikaanse Maddie Townsend. Net als haar twee beste vriendinnen Dana en Helen woont ze in het kleine plaatsje Serenity. Ze zijn sinds hun schooltijd onafscheidelijk en delen lief en leed met elkaar. Nu Maddie plots voor een loodzware opgave staat wanneer haar huwelijk na twintig jaar stukloopt, heeft ze hen dan ook enorm nodig. Want als haar man en de vader van haar kinderen een affaire blijkt te hebben met zijn jonge assistente, stort haar mooie leventje volledig in elkaar. Ze moet helemaal opnieuw beginnen en hoe doe je dat in hemelsnaam?

‘Unicorn with a sixpack’

Nou, met de geweldige steun en liefde van je beste vriendinnen natuurlijk! Het drietal, dat altijd al droomde van een gezamenlijke business, besluit samen een luxe spa te openen. Onder het verbouwen en ondernemen door probeert Maddie ook op liefdesgebied de draad weer op te pakken: welke “unicorn with a sixpack” gaat haar weer de liefde geven die ze verdient?

Nou, doe maar elf seizoenen dan

Het volledige eerste seizoen van Sweet Magnolias, bestaande uit tien afleveringen, zie je vanaf 19 mei op Netflix. En als we met z’n allen een beetje doorkijken en de serie een succes wordt, kunnen we ons opmaken voor héél veel vermaak van Maddie, Dana en Helen. In totaal heeft Woods namelijk maar liefst elf boeken geschreven in deze reeks, dus genoeg te vertellen. Zo, wie zet de popcorn klaar?

Bekijk de trailer in onderstaande video: