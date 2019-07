Nee, Justin Bieber, dit is geen excuses. Ga nog maar even terug de schoolbanken in en bestudeer ‘zo-maak-je-een-oprecht-excuses’ op bladzijde 76 van Be a gentleman maar eens opnieuw. Kom je er niet uit? Dan wil Cara Delevingne je met alle plezier op weg helpen.

Want wat is er aan de hand? Welnu, er is een publieke ruzie op wereldniveau gaande. Die ruzie begon gisteravond, toen bekend werd dat Scooter Braun – de manager van Justin Bieber, Kanye West en Ariana Grande – het platenlabel Big Machine Records heeft overgekocht. Daarmee is Braun tevens de eigenaar geworden van alle muziek die Taylor Swift tot dit jaar maakte.

Laat dat even op je inzinken: Taylor Swift is vanwege een contract dat ze op haar vijftiende tekende geen eigenaar van haar eigen nummers. In een uitgebreide post op Tumblr reageerde de zangeres woedend op de overname en beweerde ze onder meer dat Braun haar al jaren treitert. Ze schrijft:

‘I learned about Scooter Braun’s purchase of my masters as it was announced to the world. All I could think about was the incessant, manipulative bullying I’ve received at his hands for years.’

‘This is my worst case scenario. This is what happens when you sign a deal at fifteen to someone for whom the term ‘loyalty’ is clearly just a contractual concept. And when that man says ‘Music has value’, he means its value is beholden to men who had no part in creating it.’

Justin Bieber

Gentleman als hij is, moest Justin Bieber daar natuurlijk ook wat mee. Scooter Braun is immers zijn manager. En bovendien: een van de vele treiter-acties van Braun zou een foto samen met Justin Bieber en Kanye zijn geweest, waaronder Justin Bieber schreef ‘Taylor Swift what up.’ Die foto postte Justin Bieber in 2016, toen Taylor zich naar eigen zeggen ‘op haar laagste punt’ bevond.

En nu komt het: toen Taylor zich gisteren besloot uit te spreken over Scooter Braun, besloot Justin Bieber zich ermee te bemoeien. Hij biedt zijn excuses aan voor het bijschrift (dat hij inmiddels heeft verwijderd). Alleen een dingetje: Justin weet blijkbaar niet zo goed wat een excuses inhoudt. Na zijn excuses volgen zeg maar gerust een aantal verwijten.

Trouwe echtgenote Hailey Bieber reageert direct en prijst haar man met zijn gentleman’s excuses. Ja, die Bieber is een hele meneer!

Go Cara Delevingne

Maar dan volgt een twist: Cara Delevingne besluit geen blad voor de mond te nemen en reageert met een fel statement. Dat statement – waarin Cara een groter probleem schetst – wordt vervolgens door duizenden #teamSwift fans en overige vrouwelijke volgers gekopieerd en opnieuw gepost.

Een volger weet het mooi samen te vatten en schrijft naar Justin: ‘Het is bijzonder om te zien hoe je dit over jou en Scooter laat gaan, terwijl er maar één persoon is die daadwerkelijk iets is verloren en dat is Taylor. Het gaat om HAAR muziek en daar zou zij eigenaar van moeten zijn. Jij doet nu alsof ze het over iets onbenulligs heeft.’

‘Taylor had haar mond niet moeten houden, want dat hebben jij en je ‘vriendjes’ ook nooit gedaan toen jullie haar pestten. Dus eigenlijk betekent jouw excuses helemaal NIETS.’

Wij zijn vooral heel benieuwd hoe Justin hierop gaat reageren. En Hailey. Hailey ook.