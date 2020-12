Sylvia trouwde in coronatijd: ‘Toen dacht ik wel: hadden we het tóch niet moeten verzetten?’

Een beetje spanning voor de grote dag hoort er natuurlijk bij. Maar wat als corona nu nog eens voor heel wat extra slapeloze nachten zorgt? Sylvia (31) besloot op 22 augustus toch in het huwelijksbootje te stappen met haar grote liefde Martijn (31).

Wat dacht je toen je voor het eerst over corona hoorde wat betreft jullie grote dag? Of was je er nog niet zo mee bezig?

‘Ik denk dat iedereen het in het begin onderschatte, vooral toen het nog niet in Nederland was. We dachten vooral: onze bruiloft is in augustus, dus we hebben nog even. Toen het virus in Nederland kwam in februari hadden we nog de hoop dat het onder controle werd gebracht. Ik zag toen nog niet echt beren op de weg. Vooral in dat stadium hadden we nog niet alles vastgelegd, pas toen we moesten gaan aanbetalen, begon de spanning wat meer te komen.’

Hebben jullie er niet aan gedacht om het te verplaatsen?

‘We hebben het overwogen toen we de trouwringen hadden uitgezocht, daar zouden we de datum in laten graveren. Want wat als het zometeen toch niet door kan gaan? Uiteindelijk kregen we het bericht dat de juwelier het er al in had gezet, dus bleken we geen keuze meer te hebben. Toen hebben we gewoon gezegd: volgend jaar is er ook geen garantie. Dit kan heel lang gaan duren.’

Op het moment dat ze de knoop doorhakten was de groepsgrootte maximaal dertig mensen, maar met het vooruitzicht dat het versoepeld gingen worden. ‘Toen hebben we op een gegeven moment gezegd van: we versturen de uitnodigingen in de hoop dat de groep groter mag dan dertig. Want we hadden ongeveer 37 gasten en als dat zo is, is het voor ons prima. Dan kunnen we in ieder geval de mensen erbij hebben die we erbij willen hebben. Dan kan het wat ons betreft doorgaan.’

Heeft het virus veel roet in het eten gegooid? Hebben jullie veel aanpassingen moeten doen?

‘We hebben uiteindelijk het feest geschrapt. Als iedereen echt die afstand moet houden, dan wordt het een heel statisch, robotachtig feest. Dus daarvan hebben we gezegd: die schrappen we. Verder was de opstelling wat ruimer.’ Uiteindelijk bleek het feestje geen gemis: ze was om half 9 ’s avonds helemaal kapot. ‘Het is zo’n grote dag en zoveel indrukken, dus uiteindelijk heeft dat niet echt een stempel gedrukt.’

Wat vond je het moeilijkste?

Sylvia vond dan ook de dag zelf niet het moeilijkste, maar vooral de periode van tevoren. ‘We trouwden op de zaterdag en dinsdag was er een onverwachte persconferentie. Maandag hadden we ons burgerlijk huwelijk, maar eigenlijk was die dag alleen maar spanning en een groot tranenfestijn.’ De angst was vooral dat de groep weer teruggebracht werd naar dertig man. ‘Zulk soort dingen hebben voor zoveel spanning gezorgd, dat ik achteraf af en toe wel dacht, hadden we het misschien niet moeten verzetten? Normaal gesproken heb je wel gezonde spanning voor je bruiloft, maar met die persconferenties was het af en toe echt dat ik dacht: ik trek dit niet meer.’ Gelukkig heeft ze dit de dag zelf wel kunnen laten varen.

Heeft corona misschien ook nog voor iets moois gezorgd wat er normaal niet was geweest?

‘Of er nu corona was of niet, het was deze groep geweest. We hoefden niet de complete familie erbij en ook geen hele groepen collega’s, daarvoor vind ik het gewoon te bijzonder en te intiem. Dan kun je ook echt niet iedereen spreken. Als ik gewoon de intimi heb, kan ik wat meer ontspannen en mezelf zijn. Daar hebben we eigenlijk geen compromissen hoeven doen.’

