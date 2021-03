Sylvie Meis eerlijk en open over leven met borstkanker: ‘Het was de moeilijkste tijd in mijn leven’

Het is alweer twaalf jaar geleden dat Sylvie Meis (42) te horen kreeg dat ze borstkanker had. Nu vertelt ze in een openhartige video over die periode in haar leven.

Sylvie Meis borstkanker

‘Ik word er een beetje emotioneel van als ik erover spreek’, begint Sylvie de persoonlijke video die ze deelt op haar YouTube-kanaal. De diva praat vrijwel nooit over privékwesties, daarom is het bijzonder dat ze zo openhartig is. ‘Het was de moeilijkste tijd in mijn leven.’ Sylvie had dagen dat ze nergens zin in had en haar bed niet uit kwam. Dat was vooral wanneer ze een heel slechte nacht achter de rug had. ‘Ik moest dan vijftig keer overgeven.’

Make-up als hulpmiddel

Op dagen dat ze wel energie had, maakte ze er het beste van. Ze deed dan make-up op, wat in die tijd een goed hulpmiddel was om zich beter te voelen. Dat wil Sylvie ook meegeven aan vrouwen die nu iets soortgelijks doormaken. ‘Doe iets op dat eruit knalt, dat geeft je een geweldig gevoel’, adviseert de diva. Ze doelt op een opvallende lipkleur of vrolijke oogschaduw.

Mindset

In de moeilijkste periode uit haar leven is Sylvie positief gebleven. Ze is ervan overtuigd dat die mindset heeft geholpen om de ziekte te doorstaan. ‘Als ik een positieve instelling heb dan kan ik alles overwinnen wat er in mijn leven op mijn pad komt’, aldus Sylvie.

View this post on Instagram A post shared by Sylvie Meis (@sylviemeis)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Brunopress