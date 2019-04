Sylvie Meis doet boekje open over recente relatiebreuk én haar vertrouwen in de liefde

Na een relatie van een paar maanden is de liefde tussen Sylvie Meis en Bart Willemsen sinds een aantal weken bekoeld. Een paar dagen geleden bevestigde de presentatrice het nieuws, nu gaat ze dieper in op de recente relatiebreuk.

Aan de Duitse zender RTL vertelt Sylvie dat ze nog veel contact heeft met haar 29-jarige ex. ‘Ik kan alleen maar zeggen dat we nog steeds vrienden zijn en bijna elke dag contact hebben’, aldus de blondine. ‘Er was geen gevecht, geen kwaad bloed.’

Over en uit

In oktober werden Sylvie en Bart verliefd na een ontmoeting op de set van de film Misfit, twee maanden later bevestigde het koppel hun relatie en half maart verschenen ze voor het eerst samen op de rode loper. Bovendien verklapte een insider eind november dat de blondine haar nieuwe vlam al had voorgesteld aan haar zoon Damián. ‘Als ze had getwijfeld over haar relatie met Bart, of hij niet meer was dan een scharrel, had ze hem al naar huis gestuurd voor Damián thuiskwam. Maar dat deed ze bewust niet’, aldus de bron destijds. Toch mocht het niet baten. Sylvie: ‘We hebben een heerlijke tijd gehad samen, maar sinds een paar weken is onze relatie voorbij.’

Grote liefde

Hoewel dit niet haar eerste relatie is die op de klippen loopt, is Sylvie het vertrouwen in de liefde niet verloren. ‘Ik wil Mr. Right vinden, niet Mr. Right Now, maar Mr. Right’, geeft ze toe. Ook benoemt ze de enige man die áltijd haar hart weet te stelen: haar zoon Damián. ‘Hij is mijn grote liefde!’

Non

Sylvie snapt overigens niet hoe mensen erbij komen dat ze een mannenverslindster is. ‘Ik ken zoveel alleenstaande vrouwen die heel wat meer daten dan ik. Die zitten op Tinder en weet ik veel wat, hebben relaties zonder er een punt achter te zetten. Eerlijk gezegd, daarmee vergeleken ben ik net een non.’ Haar zeven relaties in zes jaar tijd vindt de presentatrice dan ook ‘helemaal niet veel’.

Exen

Het liefdesleven van La Meis is voor de Nederlandse en Duitse roddelbladen vaak een dankbaar onderwerp. De ex van Rafael van der Vaart was tot vorige zomer nog samen met de Spaanse zakenman Manuel Campos Guallar. Daarvoor was Sylvie verloofd met de Libanese zakenman Charbel Aouad. Onder anderen nachtclubeigenaar Maurice ‘Momo’ Mobetie, de Amerikaanse bankier Samuel Deutsch en de Franse zakenman Guillaume Zarka gingen hen voor.