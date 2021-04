Lieve foto uit de oude doos: dit is hoe Sylvie Meis er als klein meisje uitzag

Begin deze week vierde Sylvie Meis haar 43e verjaardag. Als cadeautje deelt haar broer Daniel een super schattige foto uit de oude doos. Daarop zien we Sylvie als klein meisje. De volgers van de twee vinden het te lief voor woorden en reageren enthousiast.

Sylvie als klein meisje

Daniel deelt een aantal foto’s met zijn zus. Naast wat recente foto’s, komt er ook één kiekje uit de oude doos voorbij. Hij schrijft erbij: “Of we nu ’s nachts genieten van een curryworst met roze champagne, ik net doe of ik kan dansen om jou bij te houden in Keulen, we een drankje doen in Parijs of samen op driewielers fietsen in Hoogstraten. Samen met jou is het altijd een feest. Ik kan niet wachten om je weer te zien.”

Benieuwd hoe Sylvie er als klein meisje uitzag? Swipe dan door naar de laatste foto!

Stars in the making

De volgers van Sylvie en haar broer reageren enthousiast op de lieve foto. “Ohhh de laatste foto…. so cute… je ziet jullie er zo in! Little stars in the making 😍😍😍,” en vindt een andere volger de foto “Too adorable ❤️”. Ook zus Sylvie reageert onder de post van haar broer. “De beste en liefste broer van de hele wereld. Ik hou zo veel van je en ik mis je.”

