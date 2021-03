Sylvie Meis trots op haar succes: ‘Het lijkt soms wel of vrouwen dat niet mogen’

In tegenstelling wat anderen denken, heeft Sylvie Meis haar succes alleen te danken aan zichzelf. Ze vertelt in een interview met Grazia dat ze altijd financieel afhankelijk geweest. En daar is ze trots op.

In het gesprek kaart Sylvie ook aan dat het benoemen van je eigen successen vaak agressie oproept bij anderen.

Man met geld

‘Het lijkt soms wel of vrouwen dat niet mogen’, aldus Meis. ‘Wat haalt ze zich in haar hoofd. Of: ‘Ach, ze had een man die veel geld verdiende’, zegt de 42-jarige, die eerder getrouwd was met oud-voetballer Rafael van der Vaart.

Oude mannen

‘Maar ik heb altijd mijn eigen geld verdiend, en veel ook. Het zijn vaak oude mannen die op me afgeven, misschien omdat ze bij lange na niet verdienen wat ik verdien, en daar gefrustreerd over zijn.’

Streberig

Naar eigen zeggen heeft Sylvie Meis een enorme drive en is ze echt een streber. Dat heeft ze van huis uit meegekregen. ‘Mijn moeder heeft me altijd meegegeven dat het belangrijk is om zelfstandig in het leven te staan. Zij is van een generatie die vooral het traditionele gezinsleven ambieerde, maar heeft mij juist geleerd om voor mezelf te kunnen zorgen.’ Het model vindt het gezinsleven prachtig, maar volgens haar is er ook meer dan dat.

Groots en meeslepend

‘Ik denk dat er altijd een soort streberigheid in mij heeft gezeten. Van jongs af aan wist ik dat ik ‘anders’ was en dat dit mijn unique selling point zou worden. Ik wist nog niet wat ik ging doen, maar wel dat het iets groots zou zijn’, aldus Meis, die vorig jaar trouwde met kunstenaar Niclas Castello.

