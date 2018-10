’t Is weer voorbij, die mooie (na)zomer: het kan deze week gaan vriezen

We zijn verwend geweest met een heerlijke nazomer, maar nu is de tijd van regen en koude wind toch echt aangebroken.

Dikke sjaals en handschoenen

Komende week wordt het echt herfstweer met temperaturen die niet hoger komen dan vijftien graden. En in het weekend kan het zelfs gaan vriezen.

Maak je klaar

Vanaf morgen gaan we echt over op een ander weertype: in het hele land kan regen vallen en door de wind voelt het kouder dan veertien graden. Aan zee is dan zelfs een stormachtige wind met windstoten tot 75 kilometer per uur. Van woensdag tot en met vrijdag trekt het qua regenbuien wat bij en laat de zon zich zien, maar de temperatuur blijft steken op maximaal vijftien graden overdag.

Vriezen

Zet je maar vast schrap voor buien in het weekend. Ook wordt het kouder: overdag wordt het maximaal negen graden. En als het ’s nachts wat opklaart, kan het zelfs plaatselijk gaan vriezen. En dan is het hek van de dam, want de meeste vorstdagen vinden plaats van oktober tot en met april.

