Wéér zo’n handige TikTok-hack: coronaproof taart snijden met een wijnglas

In tijden van corona is een verjaardag vieren überhaupt al lastig. Er mag niemand op bezoek komen en als er dan toch iemand mag langskomt moet je kijken of alle hapjes en drankjes wel coronaproof worden geserveerd. Gelukkig is daar dan nog TikTok die weer een super slimme hack naar buiten brengt. Taart snijden doe je voortaan met een… wijnglas!

Taart snijden met wijnglas

Hoe ga je te werk? Met behulp van één simpel wijnglas drukt iedereen een eigen stukje uit de gehele taart. Geen gedoe meer met taartpunten verdelen en tientallen bordjes en vorkjes vuil maken. En daarnaast kan ook nog eens iedereen de grootte van zijn of haar taartstuk bepalen. Tip: kies het grote wijnglas uit, zo kan je ongemerkt het grootste stukje taart wegpakken.

Corona hack

De hack is bedacht tijdens een corona verjaardagsfeestje, maar het is nog geen eens zo’n slecht idee om het na deze crisis ook nog te gebruiken. Het scheelt servies, bestek en je bent ook niet meer veel tijd kwijt om op je verjaardag mensen te bedienen. Win-winsituatie dus!

Afwassen maar!

Toch zit er wel een klein nadeel aan deze super handige tip. Waarschijnlijk kunnen al die fragiele wijnglazen niet in je vaatwasser en moet je toch echt aan de afwas geloven. ‘Gelukkig’ heb je daar alle tijd voor aangezien je toch geen groot feest kan geven.

TikTok-hacks

Dit is niet de eerste hack die viral gaat op TikTok. Zo lieten ze ook zien hoe je je lokken kan krullen met behulp van sokken en kan je zelfs eigen sproetjes maken op een geniale manier.

