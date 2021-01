Een banketbakster uit Egypte riskeert een gevangenisstraf van ruim één jaar, omdat ze cakejes in de vorm van een penis heeft gebakken. Haar erotische lekkernijen druisen tegen de Egyptische normen en waarden , en dat komt haar duur te staan.

De professioneel banketbakster had de gebakjes in opdracht gemaakt voor een luxueus verjaardagsfeestje. De gebakjes waren versierd met penissen en weinig verhullende onderbroeken. De bezoekers op het feest waren lyrisch en poseerden dan ook rijkelijk met de gebakjes.

Viral

De beelden van de cakejes bleven niet onopgemerkt – integendeel- de cupcakes gingen viral. Zo kwamen de foto’s ook in handen bij de Egyptische minister van Jeugd en Sport, Ashraf Shoby. Hij nam de zaak hoog op en stelde direct een onderzoek in. Zulke versiersels zijn volgens de islam te aanstootgevend en dus verboden.

Volgens lokale media barstte de banketbakker in tranen uit toen ze haar versiersels moest verantwoorden tegenover de officier van justitie. De vrouw vertelde dat klanten naar haar winkel waren gekomen en haar foto’s van geslachtsdelen hadden gegeven. Haar zou zijn gevraagd om die geslachtsdelen in taartjes te verwerken.

Gevangenisstraf

De Dar al-Ifta, een belangrijk islamitisch onderzoeksinstituut in Egypte, meldt in een verklaring dat het verwerken van naaktfoto’s en andere seksuele uitdrukkingen in voedsel ‘verboden en wettelijk crimineel is’, evenals een ‘aanval op de Egyptische waardes en een grof misbruik van de samenleving’. De banketbakster is voorlopig op borgtocht vrijgelaten, maar wie weet staat haar nog een flinke gevangenisstraf boven het hoofd te wachten. Ook de feestgangers riskeren mogelijk een boete.

Bron: AD| Beeld: Getty