Zangeres Tabitha Foen-A-Foe (28), één van de grote sterren van het afgelopen seizoen ‘Beste Zangers’, maakte eind oktober bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Maar wie is eigenlijk de gelukkige vader in spé?

Wie is Mauron Vlaar?

Tabitha, te zien in het programma Beste Zangers, is al drie jaar gelukkig met haar vriend Mauron Vlaar. Het Instagram-account van Mauron mag dan op privé staan, gelukkig deelt zijn wederhelft regelmatig foto’s waarop ze samen gelukkig in de lens kijken.

Samen leven, samen werken

Mauron Vlaar woont samen met zijn vriendin Tabitha in Zaandam. Op zijn Facebook-profiel is te zien dat hij in het verleden heeft gewerkt bij Het Beleggingsinstituut en daarna aan de slag is gegaan bij Sociale Verzekeringsbank SVB. Momenteel is hij mede-directeur van managementbureau Team MT, dat hij samen met Tabtiha runt. Hij is tevens haar tourmanager.

Maatje voor het leven

Daarnaast is Mauron te zien in de clip van Tabitha’s single Ik versta je. In het nummer zingt de Beste Zangers-sensatie onder andere: “Ik zag in jou wat je zelf niet zag. Een droom van elke vrouw. Je hart is vol, ik zie ’t elke dag en ik geloof in jou. Na alle lessen moet je weten, dat ik toch kies voor jou. Je bent m’n maatje voor ’t leven en ik hou van jou’.”

De tekst gaat verder onder de post.

Ode aan haar liefde

Ter ere van hun driejarig-jubileum wijdde Tabitha een uitgebreide instagrampost aan haar grote liefde. Zo schreef ze: “Dankjewel dat je me laat dansen en lachen. Dankjewel dat je zo heerlijk jezelf bent altijd, elke dag weer. Dankjewel for still grabbing my ass. Dankjewel dat ik vaak mijn zin krijg zolang het mij maar gelukkig maakt. Dankjewel dat je nog steeds me voeten masseert ook al is mijn eerste reflex om je te schoppen. Dankjewel dat je me nog steeds elke dag heel de dag wilt zoenen en knuffelen. Dankjewel dat ik voor elke foto die je van mij maakt, ik 1000 selfies van jou in return krijg op mijn telefoon. Dankjewel voor je liefde en zorgzaamheid. And last but not least: dankjewel dat je zo onweerstaanbaar knap bent.”

De tekst gaat verder onder de post.

View this post on Instagram A post shared by SAY (VEGAN)🧀 MORE OFTEN 🌱 (@tabithamusik) on Oct 15, 2020 at 3:22am PDT

Eerste kindje

Eind oktober 2020 maakten Tabitha en Mauron bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Dat liet het tweetal weten op Instagram met een prachtige zwart-wit foto van het stel. Op de foto is duidelijk een (blote) babybuik te zien. Mauron staat naast Tabitha, met ontbloot bovenlijf, en kust teder haar voorhoofd. “Je bent gemaakt van liefde en van liefde zul je groeien. Verliefd wachten we af, tot we je voor altijd dichtbij ons kunnen houden”, staat erbij geschreven. Tabitha en Mauron verwachten een meisje.