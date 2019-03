Tadaa: Disney gooit volledige trailer van Toy Story 4 online

Het is gestopt met waaien, de zon schijnt en Disney publiceert de volledige trailer van Toy Story 4. Kortom: het is een goede dag.

Ontmoet Forky

De trailer duurt maar liefst 2,5 minuut en laat ons kennismaken met de nieuwe publieksfavoriet: Forky. Een spork met opgeplakte googly-eyes. Forky is niet heel blij met zijn leven als speelgoed en gaat daarom op avontuur. Woody gaat hem achterna en probeert hem terug naar huis te halen.

Uit de vorige trailer – die slechts een halve minuut duurde – werd al duidelijk dat ook schapenhoudster Bo Peep te zien zal zijn in de vierde film. Die beelden, waarin we Woody samen met Bo Peep over een kermis zien lopen, werden direct geroemd dankzij hun realistische look. Het lijkt alsof je naar een levensechte film zit te kijken…

Toy Story 4

Drie maanden geleden werd de wereld verblijd met de eerste trailer van Toy Story 4. Dat aantal views heeft inmiddels de zes miljoen aangetikt. Niet lang daarna volgde de tweede trailer, die inmiddels ook al door miljoenen mensen is bekeken. Het moge duidelijk zijn: na een pauze van negen jaar is de wereld klaar voor het laatste deel van de Toy Story-reeks.

Toy Story 4 gaat 26 juni in première.

