Drama, drama, drama: ‘Tahira verklikte vreemdgaan Marco bij productie’

Dát er iets gebeurd is tussen Marco en Tahira, is inmiddels geen geheim meer. En bedoel, Denise zegt niet voor niks dat haar fairytale uiteindelijk toch nog in duigen blijkt te vallen. Toch niet zo’n dream coming true. Sterker nog, de verleidster verklikte het vreemdgaan van de beste man bij de productie.

FawryNotSawry, inmiddels welbekend als je Temptation kijkt, heeft het in de nieuwe aflevering van Roddelloog nog even over het drama rondom Marco, Denise en Tahira.

Tahira vreemdgaan Marco

Wat er precies is voorgevallen tussen de kandidaat en de verleidster is nog onduidelijk: volgens Marco was het ‘slechts’ zoenen, FawryNotSwary heeft het wel over iets meer dan dat. Ja, daarbij mag je het woord ‘smashen’ zeker in de mond nemen. Hoe dan ook, de (ex?)-vriend van Denise heeft buiten de pot gepist. En of dat te vergeven valt…

Klikspaan, boterspaan

Of Marco het hele voorval anders geheim wilde houden of niet, Tahira besloot de touwtjes in eigen handen te nemen. Ze stapte naar de productie om te vertellen dat er toch wel écht iets is voorgevallen tussen de twee. Want ja, dit drama moet natuurlijk wel even meegenomen worden in de allerlaatste aflevering van dit seizoen.

Poppenkast

Denise liet al eerder op Instagram weten dat ze niet kan wachten tot deze poppenkast voorbij is, maar plaatste pas toch weer een hartje voor Marco in haar bio. Heeft ze hem vergeven of mag ze van RTL nog niks vertellen? Marco volgt de verleidster in ieder geval niet meer op het platform.

Kerst

In december waren ze in ieder geval wél nog samen. De kerst met de fam(ilie) gooide behoorlijk wat roet in het eten als het gaat om geheimhouding. Want ja, als je bij dezelfde boom poseert als je schoonzus, dan weten speurneuzen dat heus wel te vinden hoor. Wanneer Marco zijn slippertje met de verleidster heeft plaatsgevonden, is niet helemaal duidelijk. Maar met de feestdagen waren Marco en Denise dus nog een setje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RUMAG. (@rumag)

