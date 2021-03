Talitha Muusse geeft uitleg na kritiek over ‘stijve houding’ bij Op1

Lees ook:

Ongeneeslijke zieke Bibian Mentel vertelt samen met man over laatste levensfase bij ‘Humberto’

Pijn

Door alle klachten heeft de presentatrice moeite met lang zitten zonder pijn te voelen. Ondanks alle behandelingen bij een fysio, masseur en een dokter, zijn de klachten nog niet over. ‘Ik schrijf dit om mensen ervan bewust te maken dat wat je ziet, niet altijd het hele verhaal is. Ik schrijf het ook op omdat het soms pijn doet om reacties te lezen terwijl ik hard mijn best doe mijn eigen houding te verbeteren’, schrijft ze. ‘Maar nu denk ik: fuck it. Ik werk eraan voor mezelf, en het boeit mij niet hoe het eruit ziet! En ten slotte, ik hoef er als vrouw al helemaal niet gracieuzer, charmanter of mooier er bij te zitten. Dit is wat voor mij nu werkt.’

Bron: Story | Beeld: Brunopress