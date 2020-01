Talkshowkoningin Eva Jinek zorgt voor torenhoge kijkcijfers

Voorlopig staat Eva Jinek met 1 – 0 voor. Haar debuut bij RTL 4 heeft meteen voor een kijkcijferrecord gezorgd. Maar liefst 1,7 miljoen kijkers zaten klaar voor de talkshow.

Eva Jinek startte vrijdagavond een nieuw seizoen ‘Jinek’ bij RTL4. Verder was er (gelukkig) weinig veranderd. Eva liet eerder zelf ook al weten dat haar fans geen compleet andere talkshow hoeven te verwachten. “De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn”, aldus de presentatrice onlangs.

Lees ook: Eva Jinek ervaart veel druk met nieuwe show

Competitie

Aan tafel zaten korpschef Nationale Politie Erik Akerboom en agente Esra Ceran, Michiel Vos, NRC chef politiek Guus Valk, sportpresentatrice Hélène Hendriks, Carlo Boszhard, Angela de Jong en Martijn Koning. Politiek verslaggever Jaïr Ferwerda bezocht premier Mark Rutte. Met Carlo Boszhard en Angela de Jong besprak Eva de verwachtingen van het aankomende televisieseizoen. Zo praatten de drie over de talkshow die Jinek gaat vervangen op NPO1: Op1. De nieuwe talkshows die uit de grond worden gestampt zullen zorgen voor competitie, bevestigde Jinek. ‘Zolang ik maar win’.

Enthousiast

Vanaf maandag zal Eva het op moeten nemen tegen de nieuwe talkshow Op1, waarvan de presentatie in handen is van vijf duo’s die ieder een vaste dag van de week voor hun rekening nemen. Twitterende kijkers zijn in ieder geval weer enthousiast over de ‘nieuwe Jinek’.

Ik vind het heerlijk #Jinek voelt alsof ik gewoon naar de NPO zit te turen en Eva is onveranderd leuk. — Suzanne Mensen (@Suuz_) January 3, 2020

Het is na vanavond wel weer duidelijk #evajinek staat gewoon op1 ! — Erik de Ruiter (@Erik_deRuiter) January 3, 2020

@Jinek_RTL heel leuk weer als vanouds naar Jinek kijken. Wat ook leuk is meer filmpjes te zien tussendoor yeeeaaahh 😁🤩 #EvaJinek — Capricorn (@Capricorn_groen) January 3, 2020

Thuiskomen #EvaJinek … ik heb je gemist 😏 — Alberto 🇾🇪♑️☃️ (@bmoorthaemer) January 3, 2020

Heerlijk,Eva is er weer. Net zo goed als altijd. Zonder reclame. #geweldig #EvaJinek — Hiljonda Koornstra (@Hiljonda) January 3, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD.nl | Beeld: Still