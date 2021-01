Tamara won 10 miljoen: ‘Ik wilde liever mijn overleden moeder terug’

We mijmeren allemaal wel eens over hoe het zou zijn als we plots miljoenen op onze bankrekening zouden hebben staan. Zo ook de Tamara Straatman. De Tilburgse kreeg op haar 27e een haarscherp visioen dat ze op haar 35e miljonair zou worden. En zo geschiedde, toen ze met de staatsloterij 10 miljoen euro (!) won. Maar echt gelukkig? Dat maakt het duizelingwekkende geldbedrag haar niet.

‘Iedereen verklaarde me voor gek toen ik zei dat ik een visioen had gehad dat ik miljonair zou worden, niemand geloofde me. Maar ik wist het zeker. Ik wilde een bedrijf uit de grond stampen op het gebied van business en coaching en dacht dat dát mij uiteindelijk miljonair zou maken. Maar er was geen bank die het als winstgevend zag, dus kon ik nergens een lening krijgen. Ik geloofde het zelf ook bijna niet meer en begon te twijfelen aan mijn eigen intuïtie’, steekt Tamara van wal.

Ineens miljonair

In juli 2017 overleed de moeder van Tamara plotseling. Dit diepe verdriet en grote verlies deed haar met een nieuwe blik naar haar leven kijken. ‘Ik vroeg me af waarom ik in hemelsnaam altijd zo hard werkte en zo graag iets wilde betekenen voor de wereld. Ik had twee banen, werkte fulltime als manager bij een kledingwinkel en daarnaast nog twintig uur per week aan mijn eigen bedrijf’, vertelt ze. Ondanks de rouwperiode besloot de familie Straatman de jaarlijkse traditie van het meedoen aan de nieuwjaarsloterij wel in ere te houden. ‘Mijn vader had op de valreep toch nog loten gekocht. Er viel een hele grote prijs op dat lot, en daarmee kwam mijn visioen uit. Want twee weken later werd ik 35 en was ik multimiljonair.’

Halfdronken telefoontje

‘Ik geloofde het eerst echt niet. Mijn vader drink te veel en hij was ’s middags bij me langsgekomen en toen was hij al beschonken. Na middernacht belde ik mijn vader op en begon hij te zeveren dat we de loterij gewonnen hadden, maar ik dacht dat het dronkemanspraat was. Net daarna zat ik op de wc met mijn panty op mijn enkels toen mijn broer me huilend opbelde. ‘Het is echt waar’, zei hij.’ Tamara’s stem trilt. Terugdenken aan dat moment emotioneert haar nog steeds. Toch was het geen blijdschap wat ze voelde, maar een groot gemis. ‘Ik wilde dat geld helemaal niet, ik wilde veel liever ons mam terug’.

Niet onwennig

Wennen aan het idee miljonair te zijn hoefde de Tilburgse eigenlijk niet. ‘Voor mij was het niet gek dat ik miljonair was, want dat heb ik altijd zo gevoeld. De manier waaróp ik miljonair werd was wel heel erg wennen. Het liep anders dan ik dacht: het was niet het bedrijfsplan dat naar het geld leidde, maar het geld leidde me naar het uitvoeren van het bedrijfsplannen om een succesvol bedrijf te starten. Ineens had ik niemand meer nodig om de financiering daarvoor rond te krijgen.’

Met geld smijten

Toch sprong ze wel even uit de band toen de miljoenen op haar rekening stonden. ‘Ik ben veel gaan reizen, nam een sabbatical van zeven maanden. Ik ben met vrienden en familie op vakanties geweest, heb een vriend een Tesla cadeau gedaan, een groot vrijstaand huis gekocht in een buitenwijk met een grote tuin, heb honden en kippen en schapen en geiten… En ik heb ook zakelijke trainingen gevolgd in het buitenland die ik anders niet had kunnen volgen omdat ze erg duur zijn. Vroeger heb ik periodes gehad dat ik moest rekenen of ik uitkwam met mijn wekelijkse boodschappengeld. Dát hoeft nu niet meer. Het is fijn dat ik die vrijheid heb, maar ik smijt nog steeds niet met geld als we het over de dagelijkse uitgaves hebben.’

Onbegrip

‘Mensen snappen niet dat ik nog ga werken, maar ik vind het leuk om te doen. Ik word niet gelukkig van stilzitten, dus zal zeker niet zomaar stoppen. Ik ben niet vies van werken, heb dat altijd gedaan. Opvallend is wel dat mensen die nooit voor je klaarstaan plots geld van je verwachten, en de mensen die juist altijd voor je klaarstaan níets hoeven. Zij vinden het moeilijk om geld aan te nemen. Maar ik heb duidelijk gemaakt dat áls ik wat geld geeft, ik niet duizend keer bedankt hoeft te worden. Ik wil niet op een voetstuk worden geplaatst door dit geld.’

Geluk zit van binnen

Maar maakt het hebben van zoveel geld dan gelukkig? ‘Nee, geluk zit echt van binnen’, meent Tamara. ‘Geld maakt wel dat je heel veel bizarre dingen kunt doen en maakt het leven op een bepaalde manier gemakkelijker en vrijer. Maar ik was voorheen al zoveel bezig geweest met innerlijk werk om het geluk te vinden, dat ik ook zonder dat geld al heel gelukkig was. De rust en het geluk in mezelf had ik toen al gevonden. En dat gevoel, dat geluk van binnen, dát is echte rijkdom. Want als je leven leegte kent, maakt tien miljoen je echt niet gelukkig.’

