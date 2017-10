Tandpasta als wondermiddel: 5 dingen waar je het voor kunt gebruiken

Tandpasta, een van de weinige dingen die bijna iedereen dagelijks gebruikt. Het witte goud zorgt ervoor dat onze tanden weer stralen en onze adem zo fris als een hoentje is. Maar wist je dat je het wondermiddel ook voor heel andere dingen kunt gebruiken?

Zilver poets

Kunnen jouw favoriete zilveren sieraden wel een poetsbeurt gebruiken? Gebruik tandpasta! Een klein laagje is al voldoende om jouw sieraden er weer als nieuw uit te laten zien.

Witte zolen

Jouw favoriete witte sneakers, met witte, rubberen zool of schoenneus zijn vaak naar drie keer dragen al niet meer mooi wit. Je kunt ze in de wasmachine gooien of ze te lijf gaan met groene zeep, maar ook tandpasta behoort tot de mogelijkheden.

Vlekken

Lippenstift op je witte blouse? Spaghettissaus op je t-shirt? Smeer de vlek in met een klein beetje tandpasta, laat het intrekken en spoel de tandpasta vervolgens uit met lauw water.

Smartphone

Een tip waar wij heel blij mee zijn: tandpasta is ook goed om de krasjes aan de onderkant/achterkant van je smartphone weg te poetsen.

Verfnagels

Heb je een muurtje geverfd en krijg je na afloop de verfresten niet van je nagels? Dan kan tandpasta zomaar helpen. Smeer een dun laagje tandpasta over je nagels en was je nagels met water.

Bron: PureWow, beeld: iStock