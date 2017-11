Blijkbaar is dit de nieuwe tattootrend: sproeten in de vorm van je sterrenbeeld

Wat je niet hebt, wil je hebben. Zo werkt het nu eenmaal vaak. Heb je krullen? Dan wil je stijl haar. Geen sproeten? Dan wil je ze. Dat laatste heeft alles te maken met de nieuwe, opvallende tattootrend.

Mensen die gezegend zijn met sproeten vinden ze vaak vreselijk, terwijl mensen zonder sproeten ze maar al te graag zouden willen hebben. Daarmee ontstond de trend van tijdelijke sproeten, getekend met make-up. Maar sommigen kiezen liever voor een permanente make-over, met getatoeëerde vlekjes in het gezicht.

Astrofrecks

Sproeten laten tatoeëren is niet de nieuwste trend, maar ze uit laten tekenen in de vorm van sterrenbeelden wel. Het idee komt van tattoo-artiest Jessica Knapik. Volgens haar zijn Astrofrecks dé manier om een dierbare te eren of de liefde voor je sterrenbeeld vast te leggen.

Jessica benadrukt dat je erop moet letten dat je naar een artiest moet gaan die gespecialiseerd is in cosmetische tatoeages. ‘Hierbij worden niet alleen andere apparaten gebruikt, maar ook andere soorten inkt en naalden.’

Opvallend is het zeker. Iets voor jou?

Bron Metro UK | Beeld iStock