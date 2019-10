Tatum in bed met Jan Joost van Gangelen: ‘Ik blijf een charmeur, ik vind het heel leuk om met vrouwen te flirten’

Sportjournalisten lijken Tatum niet de meest spannende bedgenoten, maar met Jan Joost van Gangelen blijkt ze wel heel veel gemeen te hebben. Jammer dat hij al een vriendin heeft. ‘Spreek je nou een fatwa uit over mijn relatie, Tatum?’

‘Wijdbeens’ is het woord dat verscheen toen ik jou googelde…

‘Ja, ik ben twee meter, dus die houding neem ik automatisch aan als ik staand iemand interview die kleiner is.’

Ook tijdens seks?

‘Haha, nou mijn lengte kan best onhandig zijn, dan zitten mijn benen in de weg. Ik heb nu een lange vriendin, dus dan is het geen probleem, maar dat is in het verleden weleens anders geweest. Dan kan doggy style – ik noem maar wat – best lastig zijn.’

Slaap je ook wijdbeens?

‘Het liefst slaap ik in de foetushouding, met een deken tussen mijn benen. Of met mijn voeten over elkaar. En onder een eigen dekbed, want één dekbed samen trek ik niet. Samen slapen vind ik sowieso overrated, ik slaap regelmatig apart. Door mijn ADHD ben ik zelfs in mijn slaap heel druk: praten, knarsetanden, snurken, woelen… ik ben verschrikkelijk om naast te liggen. In mijn vorige huis had ik een tuinhuisje waar ik regelmatig alleen sliep, nu heb ik een eigen verdieping boven.’

Naast ‘wijdbeens’, ‘gescheiden’ en ‘ADHD’ kwam ik tijdens het googelen verder niet veel meer over je te weten.

‘Dat komt misschien omdat ik zelden op rodeloperfeestjes kom en andere dingen waar de pers aanwezig is. Ik voel me daar niet zo senang bij, dat vind ik zonde van mijn tijd.’

Wat doe je liever in die tijd?

‘Ik ben relatief laat aan kindjes begonnen, op mijn 38e, ze zijn nu zeven en vijf. In combinatie met een gezin met jonge kinderen hecht ik veel meer waarde aan mijn vrije tijd. Ik hou erg van sporten. Tien keer liever ga ik zwemmen, zeilen of surfen dan dat ik ergens moet opdraven om zo nodig voor de camera te staan.’

Jouw vader was sportjournalist. Was het een logische stap dat jij in zijn voetsporen zou treden?

‘Hij werkte achter de schermen, schreef voor de krant. Hij begreep niet dat ik zo graag vóór de camera wilde. Ik was altijd – en ben nog steeds – een haantje de voorste, vind het leuk dingen te vertellen, te zingen en te schrijven… Dat extraverte heb ik echt van mijn moeder: zij was juf en is zangeres van de schoolband geweest. Nog steeds zingt ze overal. Ook ik heb voor de klas gestaan, als docent Nederlands. Dus ik heb ze allebei opgevolgd in hun vakken. Lesgeven is een beetje als televisie maken, alleen vaak nog spannender. De eerste les die ik gaf, was voor de vierde klas elektrotechniek. Dat is echt enger dan iets voor televisie presenteren.’

Wanneer wist je: ik wil bij de televisie werken?

‘Eerst wilde ik dierenarts worden – dat lijkt me nog steeds wel cool – maar ik was enorm slecht in de exacte vakken, dus dat was een ongelukkig huwelijk. Rond de puberteit ontstond mijn interesse voor televisie. Het infotainment programma Jules unlimited vond ik zó tof, ik wilde de opvolger worden van presentator Jan Douwe Kroeske, maar er kwam geen vacature. Daarna leek het me geweldig om Het klokhuis of Het jeugdjournaal te presenteren. Thuis aan de keukentafel had ik een video opgenomen waarin ik mezelf voorstelde, dat bandje stuurde ik op. Ik kreeg een brave bedankbrief met de mededeling dat ze een allochtoon zochten. Dat was dus mislukt.’

Hoe kwam je bij Studio sport terecht?

‘Ik heb ze gewoon gestalkt. Ik zei: ‘Ik heb Nederlands gestudeerd, kan goed schrijven en goed praten, dus ik kan makkelijk bij jullie werken en het maakt me niet uit welke baan je voor me hebt.’ Uiteindelijk werd ik aangenomen als redactie-assistent. Ik ben begonnen met faxen sturen, koffie halen, dat soort dingen. Op een gegeven moment stopte de presentatrice en mocht ik een screentest doen. ‘Je kan er niet zoveel van, maar we zien er wel wat in,’ werd me gezegd. Vervolgens heb ik een jaar lang een interne opleiding gehad – met oefenjournaaltjes en zo – en daarna mocht ik aan de slag als presentator.’

Inmiddels zit je bij Fox Sports. Zou je nog iets anders willen presenteren naast sportprogramma’s?

‘Het lijkt me wel tof om iets totaal out of my league te proberen. Een talkshow waarin ook ‘volkse’ onderwerpen aan bod komen lijkt me te gek. Kijk, ik ben zelf ook geen jongen van het kamp, maar wat ik jammer vind aan programma’s als De wereld draait door of Pauw is dat als het bijvoorbeeld over de sportvisserij gaat, daar een beetje neerbuigend over wordt gedaan. Terwijl dat in Nederland een van de meest beoefende buitenactiviteiten is.’

En een zangcarrière? Afgelopen jaar was je kandidaat bij It takes 2, je kunt ook nog zingen!

‘Ja, daar heb ik auditie voor moeten doen, je moest wel een beetje kunnen zingen. Mijn moeder was van het zingen en pianospelen, vroeger moesten we thuis verplicht vijf jaar pianospelen. Maar ik weet dat ik never nooit een zanger word, ik ben een zeven min. Ik vind het gewoon superleuk.’