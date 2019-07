Tatum in bed met fractievoorzitter Klaas Dijkhoff: ‘Ik heb een vrij grote bek, altijd gehad’

Fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is slim, adrem en geestig. Bijna de ideale man voor Tatum. Alleen die baard…

Tekst: Tatum Dagelet | Foto’s: Maaike van Haaster | Met dank aan Hotel Nassau Breda

Slim is sexy. En als je dan ook nog búíten-gewoon slim bent, straight to the point én een goede dosis (droge) humor bezit, scoor je dubbele punten. Bij mij. Met no-nonsense Brabo Klaas zou ik graag een avond willen doorzakken, maar in dit geval neem ik ook genoegen met een liberaal gesprek in een hotelbed. In de Panoramic Suite van Hotel Nassau Breda hijs ik Klaas in een badjas. Vanuit het bed hebben we prachtig uitzicht op de Grote Toren van Breda.

Momenteel hoef je jouw partij niet te promoten, want er zijn er geen verkiezingen. Wat gaf dan de doorslag om in te gaan op mijn interviewverzoek?

‘Omdat je het vroeg, haha! Zonder erover na te denken, heb ik het doorgestuurd naar mijn vrouw Anouk en haar laten beoordelen of ik het moest doen.’

Gaat dat zo thuis: zij heeft de broek aan en mag beslissen?

‘Aangaande dit soort dingen – interviews die persoonlijker zijn en zo – wel, ja. Dat doe ik niet zonder overleg.’

Je hebt dus toestemming gekregen om met mij in bed te liggen, zó goed is jullie huwelijk?

‘Als je dat als graadmeter wil nemen: ja, haha! Het gaat sowieso prima.’

Op politiek gebied ben je wel een beetje gezakt in de peilingen. Hoe voelt dat?

‘Dat is niet leuk. Dus dan ga je bij jezelf kijken wat je eraan kunt doen om dat te verbeteren, want alleen naar anderen kijken heeft geen zin. Je kunt wel kijken waarom andere partijen bijvoorbeeld populair zijn, of je daar iets van kunt leren. Maar als dat is omdat ze een standpunt hebben waar je niet achterstaat, houdt het op. Je moet niet je inhoud gaan aanpassen omdat je denkt daar populairder van te worden. Maar al zo veel jaren beslissingen nemen en compromissen sluiten kost altijd punten.’

Wilde je als jongetje al de politiek in?

‘Ik wilde rechter worden, maar dat is niet gelukt. Het leek me wel interessant, dan kun je mensen helpen, rechtvaardig zijn…’

Was jij toen al een ‘het recht zal zegevieren’-type?

‘Nou, op dat moment was ik vooral bezig met iedereen bloedirritant geld uit de zak kloppen voor dieren. Voor bevers en zo, die opnieuw in De Biesbosch moesten worden uitgezet. Of ik klom bij een autosloperij in de buurt over het hek om een grondmonster te nemen. Ik wilde onderzoeken hoe vervuild de grond was.’

Waarom zit je dan niet bij Partij voor de Dieren?

‘Vind ik niks. Dan mag je geen vlees meer eten. Dat lijkt me al een reden om het niet te doen.’

Je hebt rechten gestudeerd en studeerde cum laude af. Dus je bent echt héél slim, toch?

‘Eh… als ik ‘ja’ antwoord, is dat best arrogant. Maar ja, als ik zeg dat ik dom ben, is dat ook zo ongeloofwaardig.’

Hoe hoog is jouw IQ?

‘Dat is getest toen ik zeven was, omdat moest worden beoordeeld of ik een klas mocht overslaan. En dat mocht. Daarna heb ik nooit meer mijn IQ getest, want ik wil het helemaal niet weten. Uiteindelijk heb je er niks aan, het is maar een getal.’

Ik vind het anders buitengewoon sexy als iemand heel slim is…

‘Ik heb ooit een sollicitant gehad die z’n IQ op zijn cv had gezet, toen heb ik hem geadviseerd om dat nooit meer te doen. Ik heb ’m ook niet aangenomen.’

Was je door jouw slimheid een buitenbeentje op school?

‘Elke vrijdagmiddag werd ik uit de klas gehaald om ergens in Tilburg naar een schooltje te gaan waar meer van die… kinderen met een hoog IQ bij elkaar kwamen. Dan ben je dus letterlijk een buitenbeentje, want een dagdeel ben je niet in de klas. Daardoor miste ik tekenen, handenarbeid en knutselen, dat kan ik nog steeds niet. Gelukkig kan mijn vrouw die dingen heel goed, zo kunnen we dat in de opvoeding rechttrekken.’

Hoogbegaafden zijn sociaal vaak niet zo handig…

‘Komt vaak samen, ja. Mijn ouders werden ook niet gefeliciteerd met mijn IQ, maar degene die de test afnam, zei dat mijn IQ niet ten koste gaat van sociaal vermogen.’

Er is niks gekkigs met jou aan de hand?

‘Ik heb niet de indruk dat ik ergens moeite mee heb, of dat ik iets moet compenseren.’

Werd je op school gepest omdat je zo slim was?

‘Jawel, verbaal, met opmerkingen. En dan ging ik niet niks doen. Dus dan ontstond er een discussie, met schelden of knokpartijtjes. Meestal legden de pesters het af, maar dat betekent niet dat het pesten dan voorbij was. In de Tweede Kamer kun je verbaal een discussie winnen en dan is het afgelopen. Op school kon ik het pesten meestal wel stoppen, dan regelde ik iemand die ervoor zorgde dat ik niet meer werd gepest, in ruil voor afkijken bij mij. En ik heb een vrij grote bek – altijd wel gehad – dus dat hielp ook. Ik heb er dus niet al te veel last van ondervonden.’

Jouw vader was militair, werd je als soldatenkind thuis gedrild?

‘Nee, een vader die in het leger zit, is weinig thuis; een militair is vaak zes weken op oefening of een paar maanden op uitzending in het buitenland. Als je dan thuiskomt na zes weken, moet je niet denken dat je even de opvoeding kunt inhalen. Het gezin redde zich ook heel goed als hij weg was en als oudste van drie zoons hielp ik mijn moeder juist in de weken dat hij er niet