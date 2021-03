Taylor Swift spreekt Netflix aan op seksistische grap in ‘Ginny & Georgia’

Ginny & Georgia op Netflix zou de perfecte combinatie zijn tussen Desperate Housewives en Gilmore Girls. Toch is Taylor Swift not amused met de serie. Er wordt namelijk een grap gemaakt over het liefdesleven van de zangeres en daar is ze absoluut niet over te spreken.

Taylor Swift boos op Netflix

In de laatste aflevering van de vorige week verschenen serie vraagt moeder Georgia haar tienerdochter Ginny of ze nog steeds samen is met haar vriendje. ‘Wat maakt jou dat uit? Je wisselt sneller van man dan Taylor Swift’, reageert Ginny, doelend op het feit dat de zangeres een paar beroemde exen heeft.

Boze reacties

De grap zorgde voor veel boze reacties van fans van Taylor. Ze namen het veelvuldig voor haar op en de hashtag #respecttaylorswift was trending op Twitter.

Seksistische grap

Ook de 31-jarige zangeres zelf kon er niet om lachen. ‘Hey Ginny & Georgia, 2010 heeft gebeld en wil zijn luie en zeer seksistische grap terug’, twittert Taylor. ‘Laten we hardwerkende vrouwen niet naar beneden halen door dit soort shit als grappig te bestempelen.’

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

